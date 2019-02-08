華航機師大罷工業者背賠償！旅行公會痛批：浪費社會資源

▲春節期間松山機場有大批出國旅客。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者于佳云／台北報導

機師工會華航分會今（8）日大罷工，影響桃園國際機場、松山機場及高雄小港機場飛往香港、日本、洛杉磯和深圳等28航班及上千名旅客。對於華航罷工行動，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發布聲明表示將盡力協助旅客轉機或退費事宜，同時也譴責華航及機師工會，認為勞資雙方不應犧牲旅客權益來完成罷工目的，痛批是「浪費社會資源」。

針對華航機師罷工，旅行公會全聯會發布聲明強力譴責華航及機師工會，認為不應犧牲旅客的權益來達成罷工之目的，更批「如此之行為不只犧牲企業形象、浪費社會資源、也帶給國人對於飛安的疑慮。」並呼籲勞資雙方盡快達成協議，降低此次罷工對國人的影響。

旅行公會全聯會亦表示，企業皆有企業責任及社會責任，公會依設立宗旨將全力協助此次受影響的旅客，但針對此次罷工所造成之社會成本支出及公會轄下會員之損失，華航及機師工會應負起全部賠償責任。聲明中也提到，此事件適逢春節假期，相關退費程序不得歸責旅行社之必要費用，而對於旅客滯留海外之善後相關問題，將依照觀光局宣佈之規定辦理，會全力協助。

旅行公會全聯會會長蕭博仁表示，罷工為工會權益，但旅行社業者需加班協助旅客處理後續事宜，已造成旅行社業者及消費者權益的損失，表示希望立法院能明訂罷工應於10至15天前正式宣布罷工日期及時刻表，並明訂退費機制之標準，以保障旅客的權益。

▲機師工會華航分會今早於松山機場召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

為保障參團旅客權益，觀光局表示已與行政院消費者保護處、旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會商定旅客參團解約退費處理原則。針對尚未出發的旅客，依據國外旅遊定型化契約第14條，旅行業扣除必要費用後應將餘款退還旅客，如欲延後行程或轉團者，仍得洽商旅行社辦理。



針對已出發旅客，依據國外旅遊定型化契約第26條，旅客如因華航罷工無法依原定行程返臺所生滯留費用應由旅行社負擔，不得向旅客收取，旅行社並應妥適安排旅客轉搭其他航班返臺。



觀光局提醒，旅客與旅行社如遇有解約退費之消費爭議無法解決，可檢附相關收據及契約以書面向旅行業品保協會（臺北市民權東路2段9號）或觀光局（臺北市忠孝東路4段290號9樓）申訴；相關旅遊諮詢可利用本局免付費電話 0800-211734、旅行業品保協會申訴專線02-25995088查詢。



觀光局已請旅行業全國聯合會協助出團旅行社於華航罷工期間為旅客安排轉搭其他航班或轉團事宜，並輔導旅行公會於桃園、松山、高雄機場出境大廳派員䏜務及接受旅客諮詢，觀光局駐外單位亦在現地掌握訊息。觀光局同時籲請華航針對本次罷工事件，對旅客及旅行社之損失，給予妥適處理。