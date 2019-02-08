疲勞航班涉及飛安　洪慈庸籲何煖軒「儘速拿出誠意對話」

▲華航董事長何煖軒。（圖／生活中心翻攝）

政治中心／綜合報導

華航機師罷工事件影響春節交通，目前交通部長林佳龍已出面協調勞資雙方座談。對此，時代力量立委洪慈庸8日在臉書表示，華航董事長何煖軒儘速拿出誠意對話、解決問題才是負責任的方式。

洪慈庸提醒華航，應站在人民立場，重啟對話，一位旅客受到影響都是不應該。她指出，勞資協商破裂、談判全面焦土化的結果，不只華航和工會都受損，也會導致無辜的第三方「消費者權益」的受損。

洪慈庸呼籲何煖軒，儘速拿出誠意對話、解決問題才是負責任的方式。她說，勞資協商不是零和遊戲，工會的訴求在華航公司角度，或許現階段不是全部可行，但也絕不是全部無法採用。

洪慈庸認為，疲勞航班涉及飛安，機師的勞動環境及制度，本來也就該持續進步，落入「全有」、「全無」的討論，只讓雙方無法交集、環境更沒有改善的可能。



洪慈庸強調，華航應儘速減緩對人民的影響，交通部、勞動部也責無旁貸，應更積極介入協助，儘速解決勞資爭議，讓春節旅運恢復順暢。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

桃園機師工會提出五大訴求，一，改善疲勞航班、加派人力；二，副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權；三，停招本國籍培訓與CPL機師、持續招募外籍機師的政策，保障國籍機師工作權；四，禁止對工會會員施壓、撤換破壞勞資關係的不稱職主管；五，比照長榮航空保障第13個月全薪。

▲華航機師罷工，工會表達訴求。（圖／記者許凱彰攝）