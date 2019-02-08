聲援機師罷工　高鐵工會：為旅客著想絕非自私行為

▲台灣高鐵企業工會聲援華航機師工會罷工。（圖／翻攝自Facebook／台灣高速鐵路股份有限公司企業工會）

國際中心／綜合報導

機師職業工會華航分會今（8）日凌晨突宣布罷工消息，影響近2千名旅客，台灣高鐵企業工會也透過Facebook表示支持，相信機師工會走到罷工這一步，一定是在多次勞資雙方協調後，逼不得已的選擇。罷工運動包括長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發聲明力挺，就連北市醫師職業工會也在臉書PO文支持。

高鐵企業工會發布聲明指出，為華航機師罷工事件聲援，「同為運輸業工會，我們能理解，罷工絕非『自私的行為』，而是『為旅客著想』，因而扛起最無私而沉重的責任。」並在文末為機師工會加油。

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

高鐵企業工會也分享「機師工會給旅客與社會大眾的一封公開信」並摘錄：

或許，關於華航機師與公司之間的勞資爭議，大家多少透過媒體報導有所印象。因為華航公司資方堅持拒絕機師工會所提出改善疲勞航班、增派人力等等訴求，過去的這幾天，機師工會每一位幹部、每一個會員，一直痛苦地猶豫著，是否要採取罷工的最後手段。事實上，工會直到最後一刻，仍然期望在沒有真正走到罷工這一步之前，能夠說服華航公司，說服主管機關交通部，正視並接受工會合理的訴求。

因為，對工會而言，疲勞航班的改善，絕對不僅僅是單純駕駛艙內飛行員的勞動條件而已，更重要的，它更與每一趟航程機艙後座上百名旅客的安全息息相關。

我們畢竟不是機器，我們只是血肉之軀，長時間的工作下我們也會疲累。我們擔心的是，在高空中處於過勞狀態的我們，是否還能每一趟的飛航中，都保持精神飽滿的最佳狀態，是否還能夠要求自己百分之百確保旅客的飛航安全？