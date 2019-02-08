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華航機師背「高收入又愛喝酒鬧事」污名　工會：不是事實

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記者于佳云／台北報導

機師工會華航分會今（8日）天凌晨宣布，自上午6時開始於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，機師工會今除重申五大訴求，更控訴華航將工會要求「重新規範酒測標準流程」扭曲為「放寬酒測標準」，意圖將會員污名化為高收入、高休假、高等對待，喜歡喝酒又愛鬧事形象，引發機師不滿。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會華航分會於松山機場召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

機師工會華航分會今日宣布罷工，截至目前為止已收到100份華航機師的檢定證，預計癱瘓20航班，影響逾4,000名旅客。機師工會理事長李信燕今同工會會員於松山山機場召開記者會，重申工會疲勞航班改善、國籍升遷管道變透明、重啟招募國籍飛行員、罷工行為結束之後不准公司秋後算帳且對工會採取友善態度，不適任高層得汰換且不得任管理職及比照長榮航空13個月全薪等5大訴求。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會工會常務理事陳蓓蓓。（圖／記者林敬旻攝）

此外，針對昨日華航表示，工會在協商中堅持要求放寬機師酒測標準，機師工會表示相當憤怒，認為華航是有意抹黑機師形象。工會研究員陳柏謙表示，工會自去年下半年開始在與交通部、桃園市勞動局、民航局、勞動部等單位提出訴求中從來就沒有談到酒測，要求華航拿出會議記錄，認為華航是「用非常惡質的手段來抹黑工會。」

工會常務理事陳蓓蓓也補充，工會並不是要求華航放寬酒測標準，而是針對現行酒測流程的疏漏重新規範，陳蓓蓓說，現在華航現在對於酒測零容忍的規範其實網路上都有很多資料，現行酒測的檢驗讓機師可能喝個果汁、吃個荔枝或吃個水果都可能有0.01的顯示，她認為「規範一定要有，但也一定要完善。」而工會現在的要求只是如果機師有被驗出不是零的數字，要讓他們有可以自白的機會。

針對酒測值的規範，陳蓓蓓希望資方能夠重新檢視現在的檢驗流程，她表示，工會這樣的要求是卑微的，「華航資方現在就是要把我們打成一個高收入、高休假、高等對待，愛喝酒又喜歡鬧事的一群人，但這並不是事實。」希望社會大眾不要因資方優勢而隨之起舞。

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快訊／華航機師罷工　林佳龍：春節罷工模糊訴求，下午來交通部談
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關鍵字：中華航空,華航,罷工

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