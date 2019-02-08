罷工影響上千旅客！觀光局派員機場助諮詢　旅行社免費退款

▲華航機師罷工影響上千名旅客。（示意圖／記者莊喬迪攝）

記者于佳云／台北報導

機師工會華航分會今（8）日凌晨突宣布罷工消息，影響松山國際機場、桃園國際機場與高雄國際機場出發共18航班、近2千名旅客。針對受影響的旅行團及向旅行社購買機票的旅客，交通部觀光局表示尚未出發的旅客可保留相關單據向業者退款，旅行公會亦派駐相關人員於機場協助旅客諮詢轉搭航班或轉團事宜。

華航機師罷工目前持續進行中，目前估計影響近2千名旅客，當中也有不少旅行團受影響。易遊網表示，因應華航罷工事件，易遊網已成立緊急應變小組，協助受航班影響以致延誤或無法依原訂航班出發之旅客，為維護旅客權益，易遊網表示如是購買個人機票，航班尚未出發且確認取消的旅客可免費退改，不收手續費，而受影響的旅行團則會協助尋找替代航班或返程方案，目前受影響人數仍在統計當中。

▲觀光局呼籲受影響參團旅客可向旅行社諮詢相關處理事宜。（圖／記者林敬旻攝）

為保障參團旅客權益，觀光局表示已與行政院消費者保護處、旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會商定旅客參團解約退費處理原則。針對尚未出發的旅客，依據國外旅遊定型化契約第14條，旅行業扣除必要費用後應將餘款退還旅客，如欲延後行程或轉團者，仍得洽商旅行社辦理。

針對已出發旅客，依據國外旅遊定型化契約第26條，旅客如因華航罷工無法依原定行程返臺所生滯留費用應由旅行社負擔，不得向旅客收取，旅行社並應妥適安排旅客轉搭其他航班返臺。

觀光局提醒，旅客與旅行社如遇有解約退費之消費爭議無法解決，可檢附相關收據及契約以書面向旅行業品保協會（臺北市長安東路2段78號11樓）或觀光局（臺北市忠孝東路4段290號9樓）申訴；相關旅遊諮詢可利用本局免付費電話 0800-211734、旅行業品保協會申訴專線02-25068185查詢。

觀光局已請旅行業全國聯合會協助出團旅行社於華航罷工期間為旅客安排轉搭其他航班或轉團事宜，並輔導旅行公會於桃園、松山、高雄機場出境大廳派員䏜務及接受旅客諮詢，觀光局駐外單位亦在現地掌握訊息。觀光局同時籲請華航針對本次罷工事件，對旅客及旅行社之損失，給予妥適處理。