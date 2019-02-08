華航機師罷工　陳其邁：勞資雙方須理性讓事件和平落幕

▲▼陳其邁返回故鄉高雄市三鳳宮拜年並發放福袋。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

8日是大年初四，上午行政院副院長陳其邁，返回故鄉高雄市三鳳宮拜年並發放福袋，現場受到眾多鄉親熱烈歡迎，民眾大排長龍等著領取福袋。針對華航機師8日上午6點罷工事件，陳其邁受訪時表示，行政院也積極掌握整個情況的發展，交通部也將全力介入協調。

陳其邁呼籲勞資雙方，能夠考量旅客權益，華航公司也積極做出回應，春節運輸量非常大，大家都能夠在交通部的協調下，讓整個事件落幕。

陳其邁強調，「我們要求交通部要儘速進行協商，也呼籲勞資雙方回到談判桌上，一方面確保飛安，另一方面維護旅客權益」。「畢竟華航公司是國籍航空，很多旅客都是本國旅客，又適逢收假，假如事件延燒，對旅客權益影響非常重大，希望勞資雙方都能夠理性，儘速回到談判桌上，讓事件和平落幕」。

陳其邁返鄉拜年，至高雄市三鳳宮祈福參拜並發送豬年福袋向鄉親們賀年，陳其邁呼籲，希望鄉親期許新的一年，國泰民安，大家的生活越來越美好。現場大排長龍，一名熱情女「邁粉」用100元折「紙元寶」要贈送陳其邁，陳其邁回應「這是100塊耶，我不能收啦」。

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