影／華航罷工多航班停飛　陳其邁：責成交通部全力介入協調

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機師工會華航分會啟動「無限期罷工」，8日早上6時起取消飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等27航班班機停飛。行政院發言人Kolas Yotaka強調，行政院長蘇貞昌第一時間就掌握消息、指示交通部長林佳龍出面協助勞資溝通，維護消費者的權益。行政院副院長表示，責成交通部全力介入協調。

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

桃園機師工會今清晨6時正式發動華航罷工，5大訴求包含改善疲勞航班，要求長程航班8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣；副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權；禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬；撤換破壞勞資關係之不稱職主管；比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定。

針對華航罷工眾多航班取消，陳其邁8日在高雄受訪時表示，行政院會積極掌握整體狀況，「責成交通部全力介入協調」。陳其邁指出，春節運輸量龐大，行政院將隨時跟交通部、桃園市、工會進行了解，盼交通部盡全力協調，也希望包含華航公司以及機師都能考量旅客權益，華航公司也該積極做出回應，盼望勞資雙方在交通部協調下能讓事件盡快落幕，讓全民獲得最大保障。