店員好心請熱茶！萬華男路過加碼買刮刮樂　1小時後急返店道謝：中100萬！

▲店員好心請喝熱茶，客人幸運中獎 。（圖／翻攝自Google Map）

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萬華一名男子原先買了幾張刮刮樂想回家刮，途中經過另一家彩券行時，按捺不住衝動就先開刮；由於當時天氣冷，彩券行店員還特別端了一杯熱茶請他喝，男子後來也在此買了新的一批的刮刮樂。沒想到一個小時後，該位客人又再次回到彩券行道謝，原來是中了100萬元！他也開心表示，「還好你們有請我進來坐！不然我不會刮中這100萬！」

「魁鉞彩券行」的唐姓店員表示，該位刮中大獎的男子約40幾歲，家就住在附近社區。這位幸運男子原本已經在別家彩券行買了幾張2000元的刮刮樂，想說要帶回家慢慢刮，途中經過魁鉞彩券行時，看到騎樓外有擺桌子，還是按捺不住想中獎的心，就直接坐在店外刮了起來。

店員看天氣很冷，就特別端了一杯熱茶請他喝，男子也順利中獎並且再此兌換獎金，隨後又買了5張刮刮樂才離開。大約一個小時後，這位客人又出現，並且不停跟店家道謝，原來是他後來又買的刮刮樂刮出100萬了！男子特別開心地表示，「還好你們有請我進來坐！不然我不會刮中這100萬！」為了感謝投注站，他不僅打算包紅包給店家，也會捐出部分獎金做公益。

今年台彩在春節推出限量版刮刮樂「2000萬超級紅包」，首次祭出「200萬元加賓士車一部」，100萬元獎項還比去年多100個；統計至2/7為止已刮出1個2000萬頭獎、2個200萬加賓士車、55個100萬，掀起春節刮刮樂熱潮。

▼2000萬超級紅包（圖／記者李毓康攝）