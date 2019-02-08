2點控華航董座違法亂紀！空服員工會聲援罷工：何煖軒下台

記者葉國吏／綜合報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，2/8起飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等26航班班機停飛。機師工會宣布罷工後，桃園市空服員職業工會立即在臉書粉絲專頁發表聲明力挺：「要有正常勞資關係須先撤換華航董事長何煖軒。」

▲空服員工會聲援罷工。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

空服員職業工會發文表示，猶記去年8月，桃園市機師職業工會甫拿到合法罷工權，卻在鄭文燦市長的協調下，與華航公司展開協商，未料不到半年時間，機師工會又決議重啟罷工。如此轉折，均因由董事長何煖軒帶領的華航公司，對內手段威權強硬，不僅在半年內將機師二度逼上罷工一途，在各項勞資議題上的違法亂紀，更是罄竹難書。

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

文中提出2點透露何煖軒上任半年來的作為，包括「違反勞基法、職業安全衛生法高達33次」、「華航管理階層敵視工會，已到喪失理智的程度」等，強烈要求「改善勞資關係，應先讓『最硬斗董座』下台！」

空服員職業工會透露，如果想要華航回到正常勞資關係「先撤換不適任董事長才是真正有效的方式」。因為只有此舉才能讓華航管理階層揚棄迂腐過時的威權管理模式，轉而開始尊重員工，遵守法律，並以理性、對等的態度，面對每一次工會的協商會議，協商出讓員工與旅客雙贏的政策方案。

▲小港機場3航班取消。（圖／記者賴君欣攝）

以下臉書全文：

聲援機師工會罷工！

要有正常勞資關係須先撤換華航董事長何煖軒

----0207桃園市空服員職業工會聲明稿

猶記去年8月，桃園市機師職業工會甫拿到合法罷工權，卻在鄭文燦市長的協調下，與華航公司展開協商，未料不到半年時間，機師工會又決議重啟罷工。如此轉折，均因由董事長何煖軒帶領的華航公司，對內手段威權強硬，不僅在半年內將機師二度逼上罷工一途，在各項勞資議題上的違法亂紀，更是罄竹難書。

1. 違反勞基法、職業安全衛生法高達33次

自何煖軒上任兩年半，中華航空違反勞基法、職業安全衛生法已高達33次。其中包括：超時工作，未給予加班費，限制員工特休自主排定權，以及禁止客艙組員收餐戴手套，要求機坪同仁酷暑工作卻未提供防護措施等。上述違法情形，部分工會曾舉辦記者會抗議，部分為行政機關連續處罰，至今卻都未獲改善。甚至，在去年底，不顧工會一再赴民航局、行政院與總統府陳情，硬是在未有人力的配套措施下，通過實習空服員上機政策，形成飛航安全、旅客權益與空服員權益均受損的三輸局面。

2. 華航管理階層敵視工會，已到喪失理智的程度：

董事長何煖軒不解決勞資問題，但是縱容管理階層拿槍一再對準提出問題的人。自何煖軒上任後，華航資方違反工會法第三十五條不當影響妨礙工會運作發展、違法懲處整肅工會幹部、監控打壓工會言論的案例，這一年來，竟高達十幾件。不僅件件遭裁罰，勞動部命令華航公司履行的，諸如撤銷數位工會幹部懲處，重為不當考績，華航資方不但置若罔聞，還繼續打壓工會，甚至還對工會幹部進行司法追殺，砸下大筆的訴訟費用亦在所不惜。

▲華航董事長何煖軒。（圖／記者李毓康攝）

改善勞資關係，應先讓「最硬斗董座」下台！

對外，董事長何煖軒被媒體譽為「最硬斗董座」，讚其經營管理有魄力，然而，對內，何煖軒也是硬到底。違法案例一筆又一筆，工會一再陳情，仍然繼續違法，繼續打壓工會，就連在去年鄭文燦市長見證下，勞（機師工會）資曾允諾好好協商，資方卻在短短不到半年期間，不積極與工會達成共識，反而頻頻追殺工會幹部。

航空業有其公共性，一旦發動罷工，將付出龐大的社會成本。正因如此，航空業者比起一般業者，有負起更大的企業社會責任，必須尊重工會，重視飛安，遵守法律。

然而，來自警政系統的何煖軒董事長，恐怕不了解工會係民主國家的常態，屢屢採取打壓工會，欲將其除之而後快的強硬作風，一再逼得員工走上罷工一途，不僅讓員工面對危險，也不必要地引起國人的不安與不便。像何煖軒這樣的領導人，恐怕已不適任航空業龍頭，中華航空公司董事長一職。

因此，本會在此要沉重地呼籲交通部長林佳龍與鄭文燦市長，要華航回到正常勞資關係，並不是要市府員工初一破例上班幫華航公司打壓機師的罷工權，或是利用公權力強制仲裁，先撤換不適任董事長才是真正有效的方式。唯有此舉才能讓華航管理階層揚棄迂腐過時的威權管理模式，轉而開始尊重員工，遵守法律，並以理性、對等的態度，面對每一次工會的協商會議，協商出讓員工與旅客雙贏的政策方案。

桃園市空服員職業工會