華航罷工／小港機場3班次取消旅客火！怒指員工飆罵：我知道怪你沒用啦

地方中心／高雄報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，華航目前2/8取消CI0711高雄飛馬尼拉、CI0933高雄飛香港；華航旗下華信航空也取消AE5213高雄飛香港等3航班，許多旅客道現場後才知道航班取消，相當不滿抱怨聲四起。

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

▲小港機場3華航航班取消。（圖／記者賴君欣攝）

華航機師分會突襲罷工，小港機場航班資訊看板顯示三班次取消公告，分別是7時45飛往馬尼拉CI711，與7時50分飛往香港CI933，與7時50分飛往香港AE5213等三班次。



許多旅客不知華航突襲罷工的消息，為了趕搭一早班機清晨五點抵達機場，結果發現航班被取消相當火大、現場抱怨聲四起，報到櫃檯前大排長龍。為了安撫現場民旅客情緒，航空公司員工解釋取消原因，但仍止不住旅客怒火。

▲旅客航班被取抱怨聲四起。（圖／記者賴君欣攝）

旅客不管華航員工如何解釋，憤怒的說「那我們這些人怎麼辦呢？我要的是春節前就知道，你們有誰在處理？你們一直在協商，有誰在處理？」對此員工說「這我無法解決」旅客聽完則回說「我知道怪你也沒用啦、你們層級不夠嘛。」

▲華航2班次取消。（圖／記者賴君欣攝）

對於造成旅客困擾，華航臉書專頁清晨發文指出已經啟動緊急應變小組，將優先調度可用人力，儘可能維持航班運作。如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班。