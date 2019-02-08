翻開女友包包！他驚問「一張嘴塗7種顏色？」　網揪關鍵...笑讚：好老婆

▲妳包包裡放幾支唇膏呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

漂亮唇妝能讓女生展現好氣色，所以許多人外出包裡，至少要放兩三支唇膏才安心。一名男網友之前發現女友包包中，竟然放有7支唇膏，不禁吐槽到底有幾個嘴巴；不過女網友們並不意外，甚至直言，這一排都是開架的，已經算很省了！

男網友在爆怨公社提到，「剛剛翻了女友的包包，赫然發現有7支口紅，客官啊！你們說說看！誰會在一個嘴巴上面塗7種顏色的啦！」他表示，在女友眼裡，唇膏永遠是不夠用的東西之一，所以只要進美妝店，還是會忍不住去看一看。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

大票妹子們看完，都覺得大驚小怪，紛紛表示「化妝包放7支算少了，時間、場合、心境、氛圍都有不同的妝容」、「我家裡有一箱的口紅」、「男人你不懂啦」、「有分唇釉、唇膏、霧面、唇蜜，哪個牌子哪款好用哩哩扣扣一大堆，光是個粉就有說不完不同的粉，光是個紅還有分大紅、紅橘、磚紅，講個三天三夜也講不完」。

由於這一排唇膏都是開架品牌，不少人反倒認為女生很節儉了，直說「7支還好吧，而且都是開架的，你女友很省欸」、「開架彩妝，好老婆」、「很客氣了～」、「可以娶回家了」、「該慶幸的是她去的是屈臣氏」。