開學3個月！小二女兒課本「皮開肉綻」超慘烈　網笑爛：至少封面還在

▲小二女兒的課本超破爛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小孩們到學校究竟是去上課還是去玩耍的呢？一名爸爸在臉書上貼文，他女兒現在就讀國小二年級，開學至今也才3個月的時間，課本已經爛到封面都破掉，角落也誇張地捲起來，整個封面幾乎要脫落，不禁讓他哀嘆，這樣的情況真的是正常的嗎？

這名爸爸在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張照片，只見藍綠色封面的書上寫著「國小國語2上課本」，右下角整個被撕破一個大洞，內頁的內容清晰可見，封面的2個角也嚴重捲起來，書本的翻摺處也破爛無比，看到女兒的課本變這樣，他傻眼地說，「請問一個國小二年級女生的課本爛成這樣是正常的嗎？」

許多網友看到他貼出的照片後，紛紛擔心孩子在學校是不是受到什麼委屈或霸凌，被同學欺負課本才會破成這樣，但原PO表示，在詢問女兒過後，排除孩子被霸凌的可能，「在學校男同學都是被她追著跑，事主本人表示課本是插書包插太大力才變這樣的。」

這篇貼文也引來眾多家長的共鳴，紛紛留言分享自己孩子的事蹟，「我兒子還沒考第一次試就衣服脫光光了，用書套也沒用」、「我兒子三年級每次課本封面都不見」、「我家的破爛就算了，連封面前後面都不見」，也有不少家長安慰他，課本有用總比全新的好，至少不是連用都沒在用。