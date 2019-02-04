迅光125丟路邊！安全帽倒掛「花兒都開了」爆青苔　內行一看：是龍葵

▲安全帽長青苔還長出花了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我等到花兒也謝了...」歌神這首歌傳唱已久，不過眼前這一幕恰恰相反，竟是等到花都長了出來。一名網友在路邊看到一輛停放多時的機車，車身不僅覆蓋一層厚厚的灰塵，連安全帽都生苔、還冒出植物來，讓網友們大開眼界，不禁笑虧「生命終究會找到出路。」

網友今天在路邊一處停車格，發現有輛藍色機車滿是灰塵，一看就是停放已久的樣子，也不見車主騎走；誇張的是，車上倒掛的安全帽除了長滿青苔、還有一些落葉，甚至開花冒葉。

驚呆的他忍不住上「爆廢公社」po文分享，笑說「這位車主你安全帽開花了，大過年...您的愛車等你等到花兒都開了。」奇葩的一幕引起熱烈討論，網友們紛紛回應，「看他安全帽的汗水多營養」、「種子應該是頭皮屑」、「原來是車主的小菜園啊」、「自然景觀生態XD」、「迅光125~當年的熱門車款」、「車主勒？是不是忘了它的存在啊」。

▲▼車主到底在哪裡啊。（圖／翻攝自爆廢公社）

在一片笑聲中，許多內行人也發現，長出的是龍葵，直呼「多長一些就可以煮粥了」、「歐迪啊...這蔬菜讚」、「龍葵菜欸」、「是好吃的菜」、「長黑甜啊」。

「龍葵」又有烏甜仔菜、烏甜菜、大頭根等稱號，是茄科茄屬植物，全草可長到30-120公分，夏季會開出白色小花，果實成熟後則呈現黑紫色，雖然煮熟後的莖葉及成熟的果實可食用，仍含有微量生物鹼，攝取過量亦會出現中毒現象，所以應避免食用過量。

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