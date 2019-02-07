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28歲存790萬！他暴尻「存錢大絕」37歲就能霸氣退休　方法曝光了

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▲▼紅包,存錢,豬豬,農曆新年。（圖／記者許凱彰攝）

▲他分享超簡單的存錢大絕招。（示意圖／記者許凱彰攝，與本文當事無關）

國際中心／綜合報導

美國一名現年29歲男子尚恩（Sean，化名）利用自己「超簡單」的存錢法開始累積存款，在2018年7月(當時28歲)成功存到了25萬6444美元（約新台幣790萬元），更大膽預期自己在37歲前就可以退休。他提到，其實在存錢之前最重要的是改變心態，付錢之前都先質疑自己，再加上投資，就能讓儲蓄金額層層累計。

根據CNBC報導，尚恩表示，他年收入從5萬美元（約新台幣154萬元）增加至8萬美元（新台幣246萬元），但不意味著他的花費也變得比較多，反而增加了許多投資選擇，讓自己的儲蓄累積地越來越多，盡快地經濟獨立。

尚恩現在年薪約為246萬元，每個月都會把60%的薪水存進銀行，他沒有因為要跟隨朋友心目中的「地位」而購買不必要的東西，這樣才能有效掌握自己的財務狀況，不會因為跟風造成錢財不必要的流失。

▲▼紅包,存錢,豬豬,農曆新年。（圖／記者許凱彰攝）

尚恩說，每次花錢都會對自己提出質疑，並確保自己花費的東西是實際上能讓他感到快樂與滿足，而不是盲目追從。除此之外，報導還指出，現在社群媒體對消費習慣產生重大影響，尤其年輕人特別容易受同儕展演而影響；90%千禧世代受訪者表示，社群媒體容易讓他們與同儕間相互比較財富或生活方式。

另外約60%年輕人指出，他們在社群媒體上看到的新鮮事物，例如假期或者新產品，常常對自己的生活感到「不足」；結果有57%的受訪者表示因此超支，約40%千禧世代為了跟上朋友的狀況而負債累累。

尚恩表示，為了控制開支，就避免超乎預期，長時間考慮是否要購買，「當然可以揮霍一下！」他補充，「要確保一件事情是，無論它是什麼，都是你真正想要購買的東西。」

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