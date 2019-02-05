老婦未進食暈倒大馬路　惦念家中丈夫不願就醫

▲鄧婦未進食昏倒在大馬路。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

住在台中72歲鄧姓老婦，孩子長居國外，2日中午為了幫丈夫辦一頓豐盛的年夜飯，在市場採買得太晚，因未進食過馬路時突體力不支暈倒在車道上，許多暖心民眾立即上前伸出援手，還通報警消到場，恢復意識後，她慶幸自己遇到許多生命中的貴人，讓她毫髮無傷。

台中市警局第三分局東區分駐所警員陳彥中、江益賢，巡邏執行重要節日維護工作期間，獲報有民眾路倒，立即趕往現場瞭解狀況，原來先前鄧婦過馬路時突然暈倒在車道上，許多熱心民眾見狀立即停車上前保護她的安全，同時報警並通知救護。

▲鄧婦未進食昏倒在大馬路。

鄧姓婦人在眾人呼喚中轉醒，一時之間還不清楚發生什麼事，放心不下的暖心民眾先協助她到路旁休息，見警消到場後還仔細講述發生經過才離去。鄧婦絮絮叨叨向警消表示自己沒有大礙，對於年籍資料一時卻無法清楚表達，員警靈機一動，拿起M-POLICE設定人臉辨識，馬上獲知鄧姓婦人身分，讓在旁的消防隊員也忍不住說：「好神！」

恢復意識鄧婦慶幸自己遇到許多生命中的貴人，讓她毫髮無傷，只是她惦記著還在家中等她的丈夫不願就醫，經檢視其身體沒有大礙，警消只好叮嚀她務必先用餐再回家。即使子女不在身邊，也要過個好年。

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