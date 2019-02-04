除夕不能「陪家人吃年夜飯」...向警義消致敬！　他們兩樣食物不碰

▲警義消春節期間仍須堅守崗位。（圖／記者季相儒攝）



地方中心／綜合報導

過年期間全家團圓的歡樂時刻，警義消同仁仍然堅守崗位、24小時不打烊，犧牲假期加強戒備及執行消防安全維護勤務，為的就是守護市民安全，期許民眾均能平安快樂過好年；無論是護鈔、防範宵小巡邏以及交通指揮都是過年期間的重點工作。

由於有些警義消必須值班留守，不能回家團圓，派出所或分局皆會在除夕準備豐盛的年夜飯讓大家一同享用，雖不能回家，也能感受到溫暖，但在吃飯上也有些小禁忌，如鳳梨（台語：旺來）及花生絕對不碰，因為「旺」、「發生」，避免勤務爆量，過年過節就是要平平安安、闔家開心。

▲春節期間市警局動員全部服勤警力投入交通疏導，針對易壅塞等路段加強交通指揮疏導維持行車順暢。（圖／資料照）



▲消防局提醒，春節期間居家用火用電量增加，火災風險相對提升，要特別注意。（圖／記者李毓康攝）



對此高雄市長也在日前到場勉勵人員，在消防局代理局長黃江祥等人的陪同下，至消防局救災救護指揮中心、成功分隊及義消總隊發送新春紅包與水果禮盒，以慰勉基層消防及義消人員全力投入救災（護）工作的辛勞。

高雄消防局表示，春節前已積極加強本市各百貨公司、賣場等公共場所消防安全檢查，也辦理了大型工廠火災搶救實兵演練，由於春節期間居家用火用電量增加，火災風險相對提升，需要特別注意，而消防人員也會堅守崗位，希望所有市民平安過好年。

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