影／姊弟玩到翻臉！年輕媽罰念「不吵架咒語」　40秒後氣噗噗→深情對望

▲6歲的Nana和3歲的洹洹玩到吵架，媽媽只好讓他們抱緊緊。（圖／網友Erin授權使用，請勿任意翻攝，以下同）

生活中心／綜合報導

家長都一定會遇到孩子們吵架或打架的情況，要怎樣讓他們能相互友愛，是家長們的一大課題。台北有一對小姊弟平時很愛打鬧，常常玩一玩就翻臉動手動腳，年輕媽想了一個辦法，讓他們牢牢記住不應該吵架。

「我們是姊弟，不應該吵架！」畫面中分別是6歲的小姊姊Nana和3歲的弟弟洹洹，只見他們緊緊的抱著彼此並且「深情對望」，口中不斷重複同一句話，無形之中散發出一種逗趣的萌樣，但其實這是姊弟倆經過一場「打架硬仗」後受的處罰。

年輕媽Erin表示，姊弟倆本來很開心的一起玩扮家家酒，後來弟弟想要拿走一樣東西，「姊姊不給，弟弟就舉起手來打人，而且看姊姊沒反應，還拿手邊的鉛筆盒作勢要打姊姊」，過程中小姊姊不小心讓玩具掉到地上，弟弟覺得「姊姊是故意的」就更生氣。剛好之前在網路上看到有家長用同樣的方法處罰小孩，於是這次也比照辦理，讓他們來個愛的抱抱。

▲Nana和洹洹其實都很愛對方。

Erin指出，這麼做只是想讓孩子們先冷靜下來，之後再來討論誰的錯，「我有跟他們說姊姊先不對，雖然我知道姊姊不是故意的，但還是要道歉，阿弟就說姊姊明明是故意的，我說姊姊不是，而且不管怎樣都不能打人」，最後小姊姊先道歉，再換弟弟道歉，化干戈為玉帛後，兩人又開心的手牽手玩在一起。

▲Nana從小就會幫媽媽照顧弟弟，還會幫忙換尿布。

Erin透露，小孩子平時愛打鬧很正常，但是很怕他們上學後會對其他小朋友出手，所以在家會比較嚴格，該打該罰不手軟，但平時姊姊其實很照顧弟弟，「有時候弟弟頑皮翻倒牛奶，姊姊一看到我準備要罵人，阿弟卻還在旁邊不知道發生什麼事的時候，會馬上衝到廚房拿抹布，一聲不吭地來幫弟弟把地板擦乾淨，這樣我就氣不起來了」。