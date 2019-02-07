快訊／春節旅客擠爆！台鐵今加開花蓮=樹林自強、彰化=后里區間快

▲春節擠爆，台鐵局加開花蓮至樹林自強號列車及彰化至后里間區間快車。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應春節期間花東地區及台中花博會旅客眾多，台鐵局今（7日）宣布加開8703次花蓮至樹林自強號列車及彰化至后里間區間快車，並開放東線發售新自強號無座票，以抒解人潮。

加班車資訊如下：

一、加開8703次花蓮至樹林自強號：

(一)2月7日(星期四)14時30分花蓮發車。

(二)沿途停靠站：羅東、宜蘭、松山、台北、板橋、樹林。

二、花東線新自強號列車開放發售無座票：

(一)順行自426次(12時38分樹林發)，逆行自421次(13時10分台東發)起，開放花東線太魯閣、普悠瑪號列車發售無座位車票(每列次限量發售120張)，乘車當日於車站窗口發售，不得提前預售。

(二)開放無座票之新自強號班次，旅客仍應持當日當次無座票乘車，未持當日當次車票及持用電子票證、定期票乘車者，依規定重新補票並加收50%票價。

三、加開彰化至后里間，往復行駛區間快車：

(一)視台中花博遊客量，機動行駛區間快車2042A、2042B、2042C、2042D。

(二) 沿途停靠站：彰化、新烏日、台中、潭子、豐原、后里。

四、相關車次、時刻及行駛區間，請參閱臺鐵網站及各車站公告。

