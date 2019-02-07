初三「赤狗日」禁忌多！　外出拜年會害自己窮整年

▲初三不宜外出，相傳這天是赤狗日會有「熛怒之神」。（圖／記者湯興漢攝）



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春節期間拜年可是有許多眉角！大年初三又稱作「赤狗日」，這天不宜外出拜年、宴客，因為「赤」的台語讀音和窮同音，傳統長輩相信如果這天犯了禁忌，會害自己窮整年。此外，據傳初三也是「老鼠娶親日」，所以晚上必須早點熄燈睡覺，才不會打擾到牠們，還可以在廚房灑一點鹽或白米，又稱「老鼠分錢」，象徵佈施積德。

雖然過年期間大家都會到親戚家拜年祝賀，但民間傳說初三是不適合外出的日子，因為赤狗為熛怒之神，這天出門容易遇到意外，而且千萬不要向人家拜年，否則會害自己今年都很貧窮。

▲初三也不適合拜年，會害自己變窮。（圖／視覺中國）



也有一說是初三為「穀子生日」，有些農民在這天會不吃米飯，以免得罪米神導致今年收穫不佳。據《蘋果日報》報導，命理專家詹惟中指出，初三也不要吃重口味，甚至是腐敗的食物，例如泡菜、臭豆腐、醬菜等等，多吃新鮮蔬果才能招來好運，即使不能出門也千萬別窩在家看鬼片、恐怖片，挑些輕鬆的喜劇片才能招來好運。

事實上，即使初三禁忌多，但民眾仍可好好把握假期出遊或與家人團聚，凡事都抱持著尊敬、愉悅心態即可，不要讓傳統習俗影響過年的歡樂興致。

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