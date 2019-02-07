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江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了...

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▲▼紅包,算命,過年。（圖／CFP）

▲紅包示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

過年拿紅包是孩子們最期待的事，有些家庭則是會等到子女成婚後才「停止給付」。在台灣，大多數家庭會包600元至1000元，甚至好一點的會拿到2000元也不一定；不過，江浙滬地區的紅包「行情」至少2000元人民幣，也就是大約9千元新台幣。消息一出讓不少網友羨慕，甚至有廣東的朋友說，「紅包有450元就偷笑了」，還有人包太少被小孩「鄙視」的慘況出現。

▲▼江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▲許多人開始改用電子支付發送紅包。（圖／翻攝自微博／人民日報）

根據《中國青年報》報導，近年大陸不再流行簡訊傳遞新春祝福，反而多用微信紅包來「直接傳送」新年紅包，且「紅包行情」也成為網路上熱議話題，曬紅包更是熱辣辣的「荷包刺激」。

▲▼江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了。（圖／中國青年報）

▲網友曬出今年收到的紅包數量。（圖／中國青年報）

微博有消息傳出，江浙滬地區紅包至少2000元（人民幣，下同）起跳，還有小孩拿著驗鈔機點算金額的影片流出，雖然有可能是惡搞照片，但不少網友也發文「力挺」超狂紅包的消息。

▲▼江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了。（圖／翻攝微博／頭條新聞）

▲有孩子因收到太多紅包，拿驗鈔機清點。（圖／翻攝微博／頭條新聞）

網友指出，關係親近的話，的確是要包2000元，「我給我小外甥的是6000」；收到一萬塊一個的大紅包，「也不是不可能」；「今年收了6000+元，之前最多的一年竟然收了有10000+元」。

且紅包如果「不到行情」還會被親戚孩子嫌棄。廣東網友表示，15年前在浙江婆家過年，自以為很土豪的給了100元的紅包，沒想到妯娌卻說「那麼小氣會被人笑死」，但是在廣東地區，像表弟兒子這種遠親「給10塊就了不起了」，沒想到在浙江給姪子100元還會被笑。

▲▼江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了。（圖／中國青年報）

▲紅包未達「行情」竟然被親戚嘲笑。（圖／中國青年報）

其實，不管在何處、何地包紅包，具體包多少都還是得考慮收入，有網友回應，並不是每個江浙滬家庭都是包2000元的大紅包，大多數情況是500元上下。

▼有江浙滬網友提出不同生活經驗。（圖／中國青年報）

▲▼江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了。（圖／中國青年報）

針對江浙滬「超狂紅包」的現象，廣東的網友表示，「過命交情的親戚可能會包50元，其他人一般都在5至10元」，「廣東20元算是大紅包了」，「收到100塊可能都會偷笑」。

▲▼江浙滬「超狂紅包」9千起跳　廣東網友：有450元就偷笑了。（圖／中國青年報）

▲廣東網友的紅包「實況」。（圖／翻攝自微博／人民日報）

另外，針對大陸各省紅包行情，有人貼出2018年的「全國壓歲錢地圖」，各地皆有不同「行情」，但實際上卻會因為每個家庭狀況不同而有所區別。

▼壓歲錢地圖。（圖／翻攝自網易）

▲▼壓歲錢地圖。（圖／翻攝自網易）

根據傳統文化，過年包紅包「壓歲」是為了祝福對方長命百歲；包紅包給孩子，是因為「 歲」與「祟」諧音，具有「邪物鬼怪」的意思，當小孩拿到「壓歲錢」時，可賄賂鬼怪化兇為吉，平安度過來年。且紅包包多少本就是量力而為，並沒有硬性規定或是「必須跟風」的情況。

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關鍵字：紅包,江浙滬,廣東,過年

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