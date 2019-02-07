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私廚正夯！「隱密性高＋特製美食」超享受　約會聚餐首選

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▲私廚D.B Private Kitchen。（圖／D.B Private Kitchen提供）

▲自從2018年，台北首度發行米其林指南後，掀起了一股美食風潮！（圖／D.B Private Kitchen提供，下同）

生活中心／綜合報導

自從2018年，台北首度發行米其林指南後，掀起了一股美食風潮！無論是家庭聚會、情侶約會，還是朋友聚餐，都離不開挑選餐廳的話題，許多飯店或海外學成歸來的廚師，也紛紛加入爭奪米其林星星的戰局中，一一開起餐廳。卻也有廚師早已看準另一塊市場，經營私廚，像是已經廣為人知的貓私廚、J&J私廚、桂香私宅等都與餐廳畫開了市場區隔。

▲私廚D.B Private Kitchen。（圖／D.B Private Kitchen提供）

▲私廚D.B Private Kitchen標榜「Bistronomy的餐點、小酒館的氣氛、在家的舒適度、私人環境的隱密」。

最近就有一家私廚D.B Private Kitchen標榜「Bistronomy的餐點、小酒館的氣氛、在家的舒適度、私人環境的隱密」，Bistronomy的型態是近年來國際餐飲的趨勢，將Bistro（小酒館）結合Fine dining（精緻餐點），像是知名的RAW、MUME等皆是此類型的餐廳，現在在私廚也能享受到同樣的體驗。

▲私廚D.B Private Kitchen。（圖／D.B Private Kitchen提供）

▲特別邀請法國《布根地》第一品牌Louis Latour的品牌大使葉又強擔任選酒師。

雖說私廚訴求在家的舒適度，但在餐點與選酒上一點也不馬乎，食材選用西班牙伊比利梅花豬、美國Prime級牛小排、當日市場鮮魚等，還請來法國《布根地》第一品牌Louis Latour的品牌大使葉又強擔任選酒師，而擔任主廚的Wilson，曾在亞洲五十大餐廳的台中樂沐磨練多年，之後轉往台北預約制餐廳SAVOR擔任副廚，現為法式餐廳主廚，期間也擔任料理烹飪老師。

Chef Wilson說：「餐廳競爭太激烈，且成本與不可抗力因素過高，主廚要管理整個團隊，與顧客間的交流會相對減少許多，我希望製作料理的同時能直接接觸到客人，看到他們用餐時的表情，多些交流與互動，讓客人更了解在自己盤中的料理是怎麼來的，若是客人想離開餐桌來廚房觀看，再好不過。來這邊大家互相交流，交換飲食上的想法是我們最樂見的事。」

▲私廚D.B Private Kitchen。（圖／D.B Private Kitchen提供）

▲Chef Wilson表示，希望製作料理的同時能直接接觸到客人，看到他們用餐時的表情，多些交流與互動。

一起打拼創業，負責外場的Jojo表示，從學生時期就開始接觸餐飲業，大學畢業後發現自己想更了解料理，毅然決然的辭職後前往日本東京藍帶學成歸國，回國後發現自己除了愛吃愛料理，更熱愛在一線直接接觸客人，和Wilson相處的過程中發現彼此的夢想都是經營私廚，也漸漸開始有了創業的雛形。一個負責內場，一個負責外場。

Jojo說：「來這裡用餐不需要盛裝打扮，甚至可以穿拖鞋，因為入內會換室內拖鞋，就像在家一樣輕鬆自在！有時候我跟朋友約出去吃飯，都會怕是太拘束的地方不自在，或是要跟隔壁桌聊天比大聲，如果有個環境可以只有我們一群姐妹，好好享受美食美酒，又有私人空間，是再好不過了。我們提供無菜單料理，每次來都會有不一樣的改變，如果是常客，也可以依照客人喜好在餐點上做客製化。我們希望提供的不只是食物與服務，還是一場特別的用餐體驗。」

▲私廚D.B Private Kitchen。（圖／D.B Private Kitchen提供）

▲食材選用西班牙伊比利梅花豬、美國Prime級牛小排、當日市場鮮魚等相當講究。

這間私廚採完全預約制，一次只接待一組客人，隱密性極高，不用擔心聊天被聽到，也不用在門口排隊，直接在主廚家用餐，連盛裝打扮都免了，提供一個私人的聚餐空間，下次煩惱要選哪間餐廳時，私廚也是不錯的選擇！

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關鍵字：私廚,約會,聚餐,餐廳,美食,主廚

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