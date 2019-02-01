▲ 石門「富基魚市」春節不打烊，喜迎遊客大啖海鮮討吉。（圖／資料照／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港觀光魚市喜迎春豬，過年春節期間天天不打烊，陪您好過年、過好年、「豬」事大吉！富基魚市於開春過年期間，除了2月4日除夕當天下午5時提早打烊外，其他連假期間，每天都不休息，從上午10時營業到晚上7時，讓過年來北海岸散心旅遊的遊客們，在遍賞北海岸諸多美景後，還能有一個大啖海鮮美食的好去處。

遊客吃完活跳跳生猛海鮮，返程路過走廊「蕃薯明」炭烤蕃薯地瓜攤香氣，總會讓遊客停下腳步順便吃個碳烤地瓜，消消油膩幫助消化，最後再買個伴手禮「蕃薯明地瓜酥（條）」回家，將北海岸的旅遊畫上完美的句點，在魚市集和網路都非常火紅。

▲ 樸實型男泥水匠返鄉務農，石門地瓜達人許允銘網路爆紅。

新北市農業局表示，富基魚市提供最新鮮的魚貨供遊客挑選，除有生鮮活魚、龍蝦、石斑、花蟹等數不清的活魚海鮮外，也有沿海現撈的明蝦、萬里蟹及貢寮鮑等。

買好魚材後，還可以到隔壁棟餐飲區的海鮮餐廳，請餐廳大廚當場料理，餐飲區餐廳廚房都是全透明設計，民眾可以全程觀看食材料理到上桌的過程，讓您安心地大啖美食，搭配著一旁的港邊風光，享受和往年不一般的年節氣氛。

▲ 最後再買個伴手禮「蕃薯明地瓜酥（條）」回家，將北海岸的旅遊畫上完美的句點，在魚市集和網路都非常火紅。

而且過年討吉利，就是要來吃海鮮，吃魚有「年年有餘（魚）」的意思；吃蟹則代表今年可以「八方招財、縱橫天下」；吃蒸熟的蝦則有「蒸蒸日上、鴻（紅）運當頭」的意義，過年討吉利，非吃海鮮莫屬。

富基魚市營運經理黃乃昌表示，從春節那天開始到連假結束，只要在生鮮區消費滿1000元，還額外贈送旅遊點心蝦餅一包（每天限量100包），歡迎大家來富基魚市消費吃海鮮大餐，「有呷擱有掠」，新年發大財喔！