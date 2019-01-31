舌尖上的基隆古早味　宋瑋莉：行銷巷弄美食給郵輪觀光客

▲基隆市議會前議長宋瑋莉與暖暖麵店老闆娘合照。（圖／記者拍攝）

地方中心／綜合報導

基隆是全國美食的「首善之都」，庶民小吃唾手可得，樣樣質量均佳，但缺乏有力的整合與行銷，近年來沉寂不少，以暖暖街81號的「暖暖」麵店為例，傳承三代至今70年，好味道不但享譽當地，還吸引基隆市議員宋瑋莉前來「朝聖」，宋認為基隆處處有此蘊含濃厚感情的飲食，期中央能協助重現魅力，讓基隆再度偉大。

走進店裡，一陣令人熟悉香氣撲鼻而來，「這裡的餛飩一定要試試！」、「米粉湯也要嚐嚐！」宋瑋莉推薦，這家店裡幾乎樣樣都很厲害，鄰桌的客人也都是在這兒從小吃到大的鐵粉，還有人雖然因為工作或其他因素搬離，為了「這一味」，只要回到基隆總是要到店裡來吃上一碗麵，嚐嚐這股家鄉味，這一頓吃下來不只是暖了胃，也讓這股古早味暖了心。

▲▼宋瑋莉熱情的推薦在地人的好味道。（圖／記者拍攝）

宋瑋莉指出，基隆有許多類似暖暖麵店這樣的「隱藏版」美食隱身在巷弄間，除了讓人入口難忘的好味道，裡頭更蘊藏著對鄉土最深刻的情感與說不盡的故事，早年依附著港口、鐵道發展出的庶民文化、產業正因為大家「看不見」逐漸被埋沒在角落裡。

宋瑋莉說，豪華郵輪帶來的遊客人數逐年攀升，有著豐富的歷史、文化、美食與觀光資源的基隆理應在國際上嶄露頭角，惟現實卻背道而馳，留在基隆的遊客如鳳毛麟角，經濟仍然蕭條，產業依舊無法突破瓶頸，這或許與視為經濟命脈的港口、鐵道未跟產業連結有關。

宋瑋莉強調，港口與鐵道是基隆經濟發展的命脈，更依此孕育豐厚的在地文化及美食，這些都隨著時代變遷正在慢慢消失，「該怎麼把這些讓大家看得見、把遊客帶進來並且停下腳步」是當前最重要的課題。

亞洲最佳郵輪「盛世公主號」是基隆港歷來可搭載遊客人數最多的郵輪，每次到港就能為基隆帶來約4000名的遊客，可惜的是基隆彷彿只是「轉運站」遊客一下船馬上就被遊覽車載往別處，沒停下腳步更沒機會品嚐基隆在地的好滋味。

▲▼乾麵調味雖然簡單，但在地人的熱情卻能暖到心坎裡。（圖／記者拍攝）