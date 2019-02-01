11家高雄武廟美食報乎你知　趙天麟助理趁空當狂嗑臭豆腐

▲趙天麟的助理趁著空檔狂嗑臭豆腐。（圖／翻攝自趙天麟臉書，下同）

政治中心／綜合報導

在高雄人心中，香火鼎盛的關帝廟又稱武廟，是在地歷史悠久的寺廟之一，廟前的美食小吃一條街，更為人津津樂道。民進黨立委趙天麟1日到武廟市場發紅包，也無法抵擋美食的誘惑，助理更趁空黨狂嗑臭豆腐。

趙天麟在臉書表示，年假前的最後一天上班日，他到武廟市場發紅包，感受年節氣氛，有店家把自己的攤位裝滿各種年節吊飾，準備迎接新年的到來；而武廟市場蘊藏很多在地美食，他的助理趁著空檔狂嗑臭豆腐，他自己也在發紅包時吃了一顆大貢丸，整整有兩分鐘無法說話，果然每次到武廟市場都有驚喜。

▲趙天麟也在發紅包時吃了一顆大貢丸。

據高雄美食地圖介紹，武廟市場有許多銅板美食，包括20年滷味攤「林師傅滷味」、50元銅板能吃雞排的「武廟黑輪碳烤雞排」、當地人的早午餐「武廟路麵線羹」、超過10種以上配料的「八寶冰家族」、超過30年的好滋味「武廟春捲」、百元平價「醬與量626義大利麵」、傳承老夫婦口味的「萬丹紅豆餅」、一試成主顧的「常心素食」、賣了10多年的「二舅仔車輪餅」、外酥內軟的「愛嬌姨臭豆腐」、絕配料理的「手工蒸餃專賣店／新營鴨肉羮」。

▲趙天麟到武廟市場發紅包。