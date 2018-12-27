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他到法國當私廚「台菜征服外國胃」　女孩眼睛亮了：最棒的一餐

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▲▼他到法國當私廚，用台菜征服外國人。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

▲阿辰師（圖左）替客人上菜。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

記者丁維瑀／綜合報導

來自台灣的「阿辰師」3年多前到法國里昂當廚師，他日前分享到私人家庭做菜的體驗，一道又一道的美味佳餚，不僅讓當地人吃得好開心，在PTT也獲得熱烈迴響。他形容，在外國打滾的這幾年來，已默默增廣見聞，如今不再追求別人表面上的認同，而是好或不好，自己都知道，「在盛盤的那一刻早已心知肚明。」

說起廚藝這條路，阿辰師退伍後最初先在路邊擺攤，販賣他自己研發的天然酵母麵包、純杏仁茶，後來認知到對於料理的熱愛，他便前往法國進一步學習。如今，他在里昂開設廚藝教室，內容包括「法式創意料理課程」、「主廚創作料理課程」等。

▲▼他到法國當私廚，用台菜征服外國人。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

▲用心備料中。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

阿辰師先前透過PTT cookclub板分享他擔任私人主廚的影片，許多網友看完都紛紛留言「好有趣」、「好酷的工作」。他隨後也說明，自己是先在專門提供私人主廚服務的網站上登記，經過電話面試後，他必須先通過「認證晚餐」；網站方會邀請部落客體驗私廚的料理與服務，來考驗對方是否有辦法端出合格的餐點。

協調好時間後，阿辰師便前往名叫Estelle的部落客家中，他事前得先與對方討論菜單、用餐人數、廚房設備等，確保晚餐的狀況能夠盡量完美。由於是私廚初體驗，他也不敢懈怠，幾天前就開始準備，當天還帶了2大袋物品到客人家中。

阿辰師進到客人家後先檢查廚房的設備，第一道開胃小點（Amuse Bouche），他準備的是台灣味十足的「煎豆腐搭配溏心蛋」，事前還看了阿基師的小訣竅，跟女客人索取牙線來切溏心蛋。

▲▼他到法國當私廚，用台菜征服外國人。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

▲煎豆腐配溏心蛋。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

接下來，阿辰師再將豬肉下鍋煎炙，配上他自己醃的台式泡菜以及花費許久才完成的米餅，淋上韓式味增製成的醬汁，讓客人們都紛紛睜大雙眼。過程中，他也遇上突發狀況，主人家的烤箱臨時停止運作，所幸他臨機一動，想到他小時候常吃的糖醋雞丁，便將還沒熟的雞肉丟到醬汁中一起熬煮，最後配上新鮮時蔬。

▲▼他到法國當私廚，用台菜征服外國人。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

▲客人都吃得津津有味。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

酸甜的口感成功征服法國人的胃，阿辰師觀察到，他額外準備的份量也被一掃而空。至於壓軸甜點，他則端出最有信心的蛋白霜羅勒檸檬塔，更幽默形容「這道甜點已經不知道弄過給多少國籍的妹子了。每試必中，一律讚的不要不要的。」

▲▼他到法國當私廚，用台菜征服外國人。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

▲用完美甜點做結尾。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

等到賓客都吃飽後，阿辰師也與大家談天，對方紛紛稱讚他的菜色令人驚艷，他分享自己對於料理的看法，並回憶曾在各種餐廳工作的經驗，「擁有這種風格的創作，不過就是這些年來走過足跡的縮影罷了。」主人家的小女兒還過來告訴阿辰師，這是她這輩子吃過最棒的一餐。

阿辰師 - 講Joy哥 - Chef Chouchou 發佈於 2011年6月19日 星期日

在實際戰場打滾的這幾年，阿辰師則認知到，他已不是過去的自己。當然，他還是那個站在廚房就會一邊料理、一邊唱歌的個性，但不再追求膚淺的肯定，而是一步一步繼續茁壯，「或許『成長』，才是一個廚師最厲害的獨家秘方吧。」

▲▼他到法國當私廚，用台菜征服外國人。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

▲阿辰師的私廚服務頁面。（圖／「講Joy哥講究」授權提供）

對此，許多網友也留言讚許，「好多熟悉的元素，卻又不失異國風情」、「對料理有熱忱就推」、「把各式料理內化成自己功力的一部份，再重新詮釋出獨有的特色，太強了」。

想看更多阿辰師料理請到：部落格IGYouTube臉書個人官網

▼認證晚餐的任務通過後，阿辰師也陸續接下其他預定，下方影片內容則是替另一對夫妻烹煮浪漫晚餐。

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關鍵字：廚師,料理,法國

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