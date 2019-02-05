強運阿伯接連中大獎　初一中「86萬小賓士」頭獎全靠財神擊掌

▲71歲的趙建生表示跟財神爺擊掌，才能夠有強運抽中86萬汽車 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大魯閣草衙道舉辦新春福袋抽獎活動，最大獎是一部價值86萬的汽車，就在大年初一抽出，得主是一名71歲的中油退休員工趙報生，不過他真的很強運，因為先前才在旅展抽中過機票，現在又抽中86萬的汽車，就是看準他的好運氣，所以女兒「強逼」出征，就在抽獎前，趙報生說自己先跟財神爺擊掌，應該是做了這件事，才能好運連連。

大魯閣草衙道的福袋抽汽車活動分成兩階段舉行，先用1888元購買福袋後才有資格抽紅包，紅包當中有20個抽汽車的名額機會，趙報生就是其中一位，跟其他擁有抽汽車的民眾一起再抽藏有金球的扭蛋，趙報生拿到扭蛋還沒等到主持人宣布，就已經衝出來難掩興奮，還被主持人詢問：「阿伯有事嗎？」趙報生又退回自己位置，等到主持人完成宣布程序後，確定是趙報生得獎。

▲71歲的趙建生還沒等主持人宣布，就已經率先衝出來。（圖／記者吳奕靖攝）

趙報生表示之前就已經非常強運，在旅展當中就曾經抽過機票，所以女兒相信自己的好運，才堅持初一這一天「代女出征」，果然一路斬將順利獲得汽車，趙報生說：「因為第一次上台抽紅包的時候，剛好旁邊店家響起了鑼鼓聲，又有一尊財神爺走出來，他特別走上前跟財神爺擊掌，「剛出來的時候，我看到都沒人跟財神爺擊掌，一群人都沒有跟他拍嗎？這是我的直覺啦，來到這裡怎麼能不跟財神爺擊掌，我就知道我會抽中」。

趙報生說這部價值86萬的汽車，要交給女兒處理，不過女兒趙小姐笑著說自己真的「獨具慧眼」，至於這部新車將交由自己的父親來開，自己要開舊車，因為「舊車如果不小心有刮傷，才不會讓心疼」。

▲71歲的趙建生表示跟財神爺擊掌，才能夠有強運抽中86萬汽車 。（圖／記者吳奕靖攝）