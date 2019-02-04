ATM存入5.5萬年終失敗！螺絲工匆匆離場　「整年辛苦」全卡吐鈔口

▲高雄廖姓螺絲工人到超商ATM存年終獎金，操作失敗錢差點飛了。（圖／翻攝監視器畫面）

社會中心／綜合報導

年終獎金要飛了！高雄市岡山區一名廖姓螺絲工人（30歲）在歲末領到年終5.5萬元，開心地拿著一疊鈔票到超商ATM跨行存款，但廖男卻未注意「單筆交易上限3萬元」，以為卡片退出就是存款成功，在吐鈔口留下大疊鈔票後旋即匆忙離開現場，幸好女店員及時發現，否則廖男一整年的辛苦錢就飛了。

監視器畫面拍下，身穿黑色上衣的廖男1月31日走進超商中操作ATM，要將手中大疊的千元鈔跨行存款，但匆匆操作一陣後，廖男也未詳加確認，以為卡片吐出後就是存款成功，匆忙取了提款卡轉身離開現場。

女店員事後巡視店內才發現，ATM吐鈔口卡了一疊千元鈔票，急忙通報警方處理，並將5.5萬元的款項暫時交由員警保管；而廖男在離開20分鐘後，發現手機遲遲未出現存款成功簡訊通知，驚覺交易可能出現狀況，急忙又折回超商找尋，幸好一整年的辛苦錢並未遺失。

警方表示，由於ATM單筆交易金額設有上限，不能超出3萬元，因此廖男存款操作才會失敗；廖男也表示，這5.5萬是自己的年終獎金，計畫要給父母一個過年的大紅包、以及貼補家用，但卻因自己一時疏忽差點把錢弄丟，所幸店員及時發現，不然損失相當慘重。