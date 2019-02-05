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初一迎財神！　盧秀燕「發春節紅包」祝民眾心想事成

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▲▼台中市長盧秀燕到廟宇發紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台中市長盧秀燕到廟宇發紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／台中報導

歡喜迎接農曆春節的到來，市長盧秀燕5日清晨從東區樂成宮出發，陸續到台中4間宮廟發送春節小紅包，今年小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計，含有一元硬幣，代表「一元復始」的吉祥意義，盧秀燕祝福民眾新年快樂，希望每個人在新的一年都能心想事成、賺大錢。

▲▼台中市長盧秀燕到廟宇發紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台中市長盧秀燕向民眾拜年。

盧秀燕今日上午8時首先前往東區樂成宮參拜及發送小紅包，現場等待領取紅包的民眾大排長龍，更有許多民眾爭相與盧秀燕合照，熱鬧滾滾。接著陸續前往中區萬春宮、北區元保宮、南屯區萬和宮發放新春紅包。

盧秀燕指出，今年春節小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計，裡頭的金豬小卡含有一元硬幣，代表「一元復始」、「百業豐收賺大錢」的吉祥意義，並象徵盧市長上任後，帶領市府團隊推動「台中富市3」新興經濟政策，成為2019年的首要目標，盼為市民帶來富貴喜氣及富足生活。

▲▼台中市長盧秀燕到廟宇發紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲現場氣氛相當熱絡。

春節連假期間，盧秀燕除了今日至4間宮廟發送小紅包，明日上午8時30分開始，則將至大甲鎮瀾宮、豐原慈濟宮、太平太和宮等宮廟參拜，並發送新春紅包，與市民共同慶賀農曆春節。

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