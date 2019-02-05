初一走春好天氣！全台多雲短暫雨　中南部空氣轉差、日夜溫差大

記者蔡玟君／台北報導

今天（5日）大年初一是走春的好天氣！天氣風險公司指出，大年初一冷空氣減弱，各地天氣以多雲為主，早晚稍涼，山區可能有短暫的飄雨，北部地區為16-23度，中部地區18-26度，南部地區19-28度，東部地區則是18-24度。而中南部地區由於東北風減弱，空氣品質轉差，外出記得戴口罩保護自己，初二起至初三，天氣會更好、更熱。

▲大年初一中南部空氣轉差。（示意圖／記者季相儒攝）

▲全台天氣都有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

而根據中央氣象局指出，持續受東北季風影響，除了北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區偶爾也會飄雨，走春的民眾記得攜帶雨具備用；溫度方面，清晨各地低溫約16至19度仍較涼，白天北部氣溫稍回升，高溫約22、23度，東半部約24度，中南部約25至28度，感受較舒適，不過日夜溫差較大。

▲中南部需留意空氣品質。（圖／記者季相儒攝）

氣象局指出，5日仍受東北季風影響，風速稍減弱，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。而在空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，中部、雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級為主，其中高屏位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，局部地區短時間可能達紅色警示等級，提醒民眾留意。