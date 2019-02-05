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初一走春「南下6路段」恐塞爆　下午2點上路避車潮！

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▲▼ 高速公路,國道,大貨車,貨櫃車,交通錐,工程車,維修。（圖／記者何雨忠攝）

▲高公局預估大年初一上午就會湧現出遊車潮。（圖／記者何雨忠攝）

記者趙于婷／台北報導

今（5）日式大年初一，公路總局預判各風景區路段上午起將湧現出遊車潮，高公局預判初一壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、茄冬-西濱、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等6路段，建議南下用路人儘量在下午14時後出發。

高公局指出，大年初一是走春日子，研判各景點、廟宇鄰近路段會出現車潮，如台14線及台14甲線清境農場及合歡山、台21線日月潭、台9線及台26線墾丁、台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台26線車城福安宮及台29線佛陀紀念館等，公路總局也有規劃相關疏導措施外，也已協調地方警察單位於重要路口進行指揮。

▲▼初一國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲高公局預估北部國道南下塞車路段。（圖／高公局提供，下同）

另外，今年共有14家業者86條國道客運重點疏運路線，在1日0時起到10日24時止，推出平均85折優惠，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均有使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施，也持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠，共40條路線。

而公路總局也進一步協調客運業者視人潮機動增班，自2月1日起至今日12時止，西部國道客運共計行駛35,385班次，疏運634,090人；國道5號客運路線共計行駛5,255班次，疏運72,049人。

▲▼初一國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲中部國道南下方向塞車路段預報圖。

高公局主任工程司宋嵩表示，大年初一車子會慢慢湧現，但車流最高的還是在初二到初四這期間，初一上午8點過後到中午前，車流量都會比較多，下午2點過後車流量會比較順暢一點。

105年是9天假期，那年初三是達140萬百萬車公里，今年初三預估也是這個量，最大量仍是以初二南下，初四北上這兩時段車流量會比較大，初四預期有民眾要北返，建議儘量利用下午上路或是改走替代道路，就能避開塞車。此外，明天國五南下路段上午7點到12點有高乘載管制，用路人上路前請先注意相關資訊。

▲▼初一國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲中部國道北上方向預報圖。

▲▼初一國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲北部國道北上方向預報圖。

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關鍵字：春節,高公局,高速公路,初一,走春

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