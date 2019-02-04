快訊／彰化南瑤宮子時搶頭香！藍衣警箭步衝出：平常有在抓歹徒

▲南瑤宮頭香由藍衣男子搶得。（圖／彰化南瑤宮，下同）

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彰化市南瑤宮除夕夜子時搶頭香活動於晚間23時15分正式展開，頭香獎金比照去年，可獲得11111元，而貳香、參香則分別為8888元、6666元，替民眾在新春討個大吉利。在南瑤宮門開啟後，一名身穿藍衣的男子迅速狂奔將手中的香插入爐中，搶得今年頭香。

搶得頭香的男子事後受訪，表示自己是新北市成州派出所員警，平時就有在訓練腿部爆發力，也有在抓歹徒，此次搶得頭香，希望能在新的一年討個吉利，讓一切順順利利。