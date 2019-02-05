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影／秀中文喊「大家過年好」　安倍首度拍影片向中國拜年

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大陸中心／綜合報導

農曆新年到來，日本首相安倍晉三今（4）日發布短片，向中國大陸民眾拜年。他在影片一開始就大秀中文說道「大家過年好」，並希望新的一年，日中關係能百尺竿頭，更進一步。分析人士認為，安倍希望藉此凸顯中日關係的重要性，才用拍影片的方式獻上新年祝福。

▲安倍晉三拍影片賀新年。（圖／翻攝自秒拍）

▲安倍晉三拍影片賀新年。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，日本首相第一次於春節期間，向在日華人和全球華人發出問候是在2008年，時任日本首相福田康夫在日本最大的華文報紙《中文導報》刊登了節日祝福。此後，相繼就任首相的麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥都延續了這種發文祝福的模式。

安倍今年首度用拍影片的方式，向中國大陸民眾賀新年，他在一開始就用中文說著「大家過年好」，向華人祝賀新年。安倍表示，「去年是日中關係歷史上重要的一年，李克強總理正式訪日，我本人也實現了做為總理大臣時隔7年的正式訪華，日中關係已然完全回到正常軌道。」

▲▼安倍晉三訪北京（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三去年10月底訪問北京，為中日關係融冰。（圖／路透社）

他也稱，我同習主席及李總理一致同意擴大各領域的交流與合作，將日中關係推向新的階段；提到旅日觀光，安倍表示，國民之間的直接交往，在深化相互理解和相互依賴方面，起著至關重要的作用，值此新春佳節之際，歡迎今年有更多的中國朋友蒞臨。

由於近年來中國大陸旅日遊客大增，安倍也說道，「日本各地獨特的自然風光、悠久的傳統文化以及地方特色的日式料理，美食美味的大米和清酒等，堪稱魅力紛呈，期待每一位朋友都能從不同的角度來發現日本。」

他也表示，同樣地，中國的歷史文化名勝也是豐富多姿，希望有更多的日本國民前往中國，架起相互交流的彩橋。在影片最後，安倍向民眾獻上祝福，「希望在新的一年裡，日中關係百尺竿頭，更進一步」。

2018年10月，安倍時隔7年再次訪問中國大陸，中日間不僅在經貿領域內達成了多項協議，並在安全等領域取得了相關進展。專家認為，安倍在《中日和平友好條約》走過「不惑之年」之際再次出訪，促進了中日兩國的經濟合作，推動兩國信任，進而推動了中日關係向前發展。分析人士認為，安倍這次用拍影片的方式向中國大陸送上新春祝福實屬罕見，看得出安倍希望藉此凸顯中日關係的重要性。

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