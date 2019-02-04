走春行車要注意！　164缐縣道施工　北港往返水林單向通車

▲164缐縣道施工，北港往返水林單向通車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

北港鎮與水林鄉交界處縣道164線，配合水利署流域綜合治理計畫辦理改善，原採全封閉式施工，為了因應春節期間來往車流，在拓寬完成前，階段性調撥車道，水林往北港向行駛縣道164線單向通車、北港往水林向由便道單向通車，車輛分流維護行車安全。

工務處長汪令堯表示，水利署流域綜合治理計畫新街大排（第六號橋上游段）橋梁改建工程，於107年5月7日開工，原訂工期300日曆天，採全封閉式施工，並改採便道通行，惟便道寬度不足，事故不斷，民怨四起。

汪令堯說，經現勘現有便道寬度較窄，宜予拓寬，且工程受自來水公司管遷作業，影響工程進度，維護行車安全，現階段協調自來水公司清理出一半車道，原164缐全線封閉改為只封一半供自來水公司施工，另一半至少5米寬恢復由水林往北港方向單向通車。

另原雙向通行之便道，階段性改為北港往水林方向單向通車，將即刻施工拓寬至9m，加強路燈照明並規劃工區限速15公里，請行駛該段車輛減速慢行，注意安全。

雲府表示，攸關民眾安全的工程縣府絕對是行動派，不會有任何的行政程序來拖延阻礙，要讓所有鄉親有一條安全的道路回鄉過年；施工期間難免造成用路人通行不便，請耐心配合及諒解，行經工區請減速，行車平安。