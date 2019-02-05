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市民善心捐贈救護車　新北市長親自接見表謝意

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▲▼新北市長侯友宜親在市府自接見救護車捐贈者，並頒發感謝狀。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新北市長侯友宜親在市府自接見救護車捐贈者周陳芳伶，並頒發感謝狀。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北市107年的救護量達18萬6千餘趟次，平均每三分鐘就有一趟救護案件，車輛耗損極高。透過民間力量的參與，除加速老舊救護車輛汰換外，亦可提高救護品質。新北市民周陳芳伶、簡平賢夫婦，以及歐月娥分別捐贈了3輛救護車給新北市消防局使用，為此新北市長侯友宜也特別在市府接見捐贈者以表謝意。

新北市民周陳芳伶多年來篤信佛教，為弘揚佛祖慈悲精神，發願捐贈救護車，且十分重視地方發展及事務，一得知板橋大觀分隊救護車老舊需要換新，決定要幫助更多需要救護服務的市民，為社會盡一份心力。

簡平賢夫婦平時替人按摩，賺取微薄的薪資，從中節省下的開支，累積出來的善心結晶。由於夫妻倆為視障人士，行動不便，不易覓求工作，在社團法人中華視障安養福利協會協助下，從事按摩工作，感念平時受人幫助甚多，自掏腰包捐贈消防局更寮分隊高頂救護車。

歐月娥則是代表歐黃寶釵基金會出席表揚，由於歐黃寶釵生前熱心公益，其子女為紀念母親特於2018年成立基金會，以發揚並傳承母親無私奉獻的精神。在得知三重分隊現有救護車設備已老舊後，捐贈了高頂救護車及配備生理監視器附電擊去顫器，使民眾生命獲得更多保障。

許多新北義消、消防人員一同見證參與，市長侯友宜熱切緊握捐贈者的雙手，連聲感謝與感動，現場充滿著溫馨的氣氛。市長侯友宜在致詞中指出，新北市政府很感激這些願意付出一己之力的民眾，希望各界善心人士，能夠響應他們拋磚引玉的熱忱，為社會付出。政府的力量有限，民間的力量無窮，透過政府和民間力量的相互結合，發揮最大的效益，讓小小的愛，發揮大大的光，照亮這個社會。

▲▼新北市長侯友宜親在市府自接見救護車捐贈者，並頒發感謝狀。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新北市長侯友宜親在市府自接見救護車捐贈者代表簡平賢夫婦的中華視障安養福利協會會長王錫，並頒發感謝狀。（圖／記者趙永博翻攝）
  

▲▼新北市長侯友宜親在市府自接見救護車捐贈者，並頒發感謝狀。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新北市長侯友宜親在市府自接見救護車捐贈者是歐月娥，並頒發感謝狀。（圖／記者趙永博翻攝）

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