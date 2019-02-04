全台最強粉絲專頁！消防員輪流經營　努力拍片剪輯只求這2個願望



（花絮請看最下方影片唷）

記者陳雕文／新北報導

謝謝你們！新北市政府消防局自2015年成立「新北消防發爾麵」粉絲專頁，原本是為了回應基層的聲音，不論是抱怨或是對政策有何不解，小編負責釋疑，但到了後來，慢慢演化成跟民眾互動的平台，消防員還親自拍片剪輯，改變以往乏味的救災政令宣導影片，只求「大家多看一眼，遇災害順利逃生，又能更尊重消防員！」

▲民眾如有消防知識，可減少災害發生，也能降低消防員的出勤風險。（圖／記者陳雕文翻攝）

3名小編都是考進警大進修的菁英，分別是張仁誠（35歲）、郭惠心（28歲）、徐凱奉（32歲），後來選擇到新北市政府消防局服務，由於3人活潑的特質被長官相中，因此安排他們進入宣導科，並開始經營粉絲專頁。

▲3名小編都是考進警大進修的菁英，由左至右分別是張仁誠（35歲）、郭惠心（28歲）、徐凱奉（32歲）。（圖／記者陳雕文攝）

郭惠心說，有別於外勤的生活，上班時間是固定的，但是困難點在於要不斷想梗，宣導影片除了跟時事結合還要有更多創意；徐凱奉補充說，再相對於其他科室，就是長官指定任務，下屬完成，可是消防小編是要自發性的尋找各種題材，確定主題後還要自己去拍、剪輯等後製，接著在臉書上跟網友互動。

▲小編積極PO文與網友互動。（圖／記者陳雕文攝）

張仁誠認為，來到宣導科，是很奇妙的體驗，雖然不用救護跟打火，但就是要把基層的辛苦，以及防災的觀念持續傳遞給民眾，「消防跟生活是息息相關的，希望民眾看了我們的影片後，累積知識，未來面對各式災害，都可以及時逃生，甚至是避免災害發生，也更尊重消防員的專業與辛苦。」

▲小編張仁誠看宣導手冊尋找拍片的靈感，而且他有點怕熱，所以...（圖／記者陳雕文攝）

3名小編笑著說，會先規畫一整年度的專案，也可以自己尋找其他時事題材，感覺很free，但還是要關注粉絲的反應。目前粉絲數量已從起初的100多人，到現在提升至7萬多人，謝謝大家對新北消防的支持。

新北消防發爾麵粉專在這裡～

▼新北消防粉絲專頁小編超活潑，也希望民眾看到他們拍攝的影片，可以累積知識並尊重消防專業。（圖／記者陳雕文攝）