呼巴掌道歉鄭麗君後...鄭惠中再嗆：「牠」還推廣同性戀 可以原諒？

▲文化部長鄭麗君出席活動遭藝人鄭惠中（右）摑掌。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君上月22日遭資深藝人鄭惠中「呼巴掌」，鄭惠中隔日前往找鄭麗君道歉卻撲空，鄭麗君受訪時表示，是否接受道歉與否希望不要聚焦在她個人，而是社會希望透過這個事件珍惜民主、尊重他人，「我也必須說，昨天臉上一整天都麻麻的」。事件過去近半個月，鄭惠中悄悄在大陸媒體發文，用「牠」形容鄭麗君，還嗆對方沒文化。

鄭麗君日前出席關懷演藝人員春節餐會，除了逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒，也特地彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，沒想到資深藝人鄭惠中等在一旁，突然就對著鄭麗君搧巴掌，甚至還理直氣壯稱「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」，引發輿論沸騰；鄭惠中隨後召開記者會道歉，更在23日一早赴文化部親自道歉，但兩人並未見面，風波未平。

鄭惠中「呼巴掌」行為遭外界撻伐，她當時表示要跟鄭麗君致歉，但事隔半個多月，鄭惠中被發現在大陸自媒體平台發文，態度大轉變。鄭惠中在文中寫道，「我是鄭惠中，1月22號的事件，也就是我一巴掌打到鄭麗君臉上的這件事情讓我完成了一樁心願，因為我覺得這麼一個沒文化的人當“文化部長”，簡直是莫名其妙。」

鄭惠中大嗆鄭麗君「沒文化」，還用「牠」稱呼鄭麗君。她說，「牠推翻中華文化、要把建國中學校門框上的禮、義、廉、恥拆除下來、計劃廢除中正紀念堂、撤除儀隊、對年輕人注入不正確的歷史觀、 鼓勵斬首蔣公銅像、潑漆(對動手者不處分就是鼓勵)、 焚燒青天白日旗,也視而不見,牠可以當“文化部長”？不令人生氣嗎？還推廣同性戀，可以原諒牠嗎？｣

▼鄭惠中再開嗆。（圖／翻攝網路）

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