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聲援鄭麗君　陳其邁：應該共同譴責施加暴力的人

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政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席資深藝人春節餐會，意外遭資深藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由，當眾打了一巴掌。對此，行政院副院長陳其邁表示，聽聞消息後，第一時間致電鄭麗君，同時他也譴責暴力。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，當她正問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟被另名資深女藝人鄭惠中摑巴掌，鄭惠中還理直氣壯稱「剛好而已」。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭惠中隨即掉頭走人。鄭麗君表情驚訝，仍保持風度，只鎮定說了一句「怎麼可以這樣。」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

▲▼108年關懷演藝人員春節餐會 陳松勇 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗君出席108年關懷演藝人員春節餐會，問候陳松勇時，突然被鄭惠中搧巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

針對鄭麗君被鄭惠中搧巴掌一事，陳其邁22日在臉書表示，事發當時，他正好在行政院主持穩定物價小組會議，得到通知之後，立刻在會議空檔致電鄭麗君，給予關心。

陳其邁強調，台灣是民主社會，意見或許不同，但絕不應該以暴力相向，一位有堅持、有理念的文化部長遭受暴力對待，大家都應該共同譴責施加暴力的人，這樣才能無所畏懼，才能守護台灣社會的民主與自由。

鄭麗君在臉書表示，自由民主是台灣最珍貴的價值，她期待彼此能夠對話、討論，但不該以暴力形式表達意見，她個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製暴力行為。

鄭惠中事後召開記者會時，否認此事，「我沒有說過這句話。」，並強調願意為她的作為向鄭麗君表達歉意，但仍堅決反對「去蔣化」。

▲▼鄭惠中呼文化部長鄭麗君巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭惠中呼鄭麗君巴掌。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳其邁臉書聲援鄭麗君。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁臉書聲援鄭麗君。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

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關鍵字：鄭麗君,陳其邁,鄭惠中

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