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去蔣化引出激烈反抗　行政院：台灣社會所有人要共同面對轉型正義

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▲▼行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，沒想到卻遭資深藝人鄭惠中（原名鄭心儀）「呼巴掌」。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 受訪時除了嚴厲譴責暴力，更強調，轉型正義在台灣是非常嚴肅的議題，也是現在政府、台灣社會所有人非常重要的功課，「我們要共同面對」。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，除了逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒，也特地彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，沒想到資深藝人鄭惠中等在一旁，突然就對著鄭麗君搧巴掌，甚至還理直氣壯稱「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」，引發輿論沸騰。

對此，Kolas受訪時臉色沉重，她表示在自由民主的台灣，任何人對任何一段事件、歷史都可以有不同的看法表達與想法，討論很多公共議題的時候要保持理性，但打人就是不對，嚴厲譴責暴力，「部長遭到羞辱式的襲擊，行政院要再次表達嚴厲譴責暴力」。

Kolas指出，就他們的了解，鄭麗君已經有公開的說明，行政院對部長的處理方式表達尊重，副院長則在剛剛開會時得知消息後，有第一時間表達關切與不捨。

至於轉型正義未來怎麼辦，Kolas指出，相信會跟社會討論達成共識，轉型正義在台灣是非常嚴肅的議題，也是現在政府、台灣社會所有人非常重要的功課，「我們要共同面對」，相信文化部會在職掌範圍內，妥適徵詢各界意見之後，做最好處置。

Kolas也說，部長維安部分目前已經有制度，是否需要為了個案調整為安人數或強度都還有待討論，寧願相信這只是個案，希望各界理性討論議題。

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關鍵字：去蔣化,Kolas Yotaka,轉型正義,鄭麗君

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