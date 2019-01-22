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鄭麗君遭摑巴掌　促轉會主委聲援：譴責暴力、期待嚴肅對話

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▲▼促轉會代理主委楊翠、副總統陳建仁。（圖／文化部提供）

▲促轉會代理主委楊翠。（圖／文化部提供）

記者潘永鴻／台北報導

文化部長鄭麗君22日出席華視舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，遭到藝人鄭惠中不滿「去蔣化」摑巴掌。對此，促轉會代理主委楊翠表示，被不同意見者重甩一巴掌，「我感同身受，必須在此聲援鄭部長，並且嚴肅譴責暴力。

對於摑巴掌事件，楊翠表示，鄭部長在文化政策上的格局高度與關照細膩，值得讚佩。而她在熱情出席資深藝人春節餐會，向資深藝人傳達各種補助及表演舞台將要擴充的好消息之際，卻遭到鄭女士以「不滿去蔣」重甩一巴掌，更彰顯出荒謬性。

楊翠說，「我們真心期待，各界能夠嚴肅展開具體的對話，而不是以拒絕聆聽、貼上污名標籤 ，或者暴力行為來表達反對意見。」

▲▼108年關懷演藝人員春節餐會 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲108年關懷演藝人員春節餐會 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

「台灣的民主能夠走到今天，各種言論與行為能夠如此自由，真的很不容易，這絕不是政府的恩賜，而是全體台灣人民一起努力爭取而來。」楊翠指出，立法院通過的促轉條例，明文界定「威權統治時期」的時間斷限，兩蔣佔了全期的83%，然而，威權象徵的處理，卻如此艱困，可見它確實是一個歷史功課與現實難題。但我們一直相信，具體對話、相互聆聽，以及嚴正面對威權統治所造成的傷痛，才是社會和解之路。

楊翠表示，威權的話語權，從來都不匱缺，它貫穿整個戒嚴時期，甚至蔓延至今。「我們真誠期待，台灣社會願意坐下來，也真心聽聽反思威權統治的聲音。我相信鄭部長也是如此。」並且呼籲，只要願意心平氣和對話，促轉會絕對誠摯歡迎。反之，所有身體與語言的暴力，都是破壞溝通，傷害台灣的自由與民主價值的利刃，「我們都必須嚴肅譴責，不容許民主價值受到重創。

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藝人鄭惠中。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：促轉會,鄭麗君,楊翠

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