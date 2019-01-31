「蔣中正對台功勞不容抹滅」　郝龍斌勸民進黨：多經濟少政治

▲國民黨副主席郝龍斌。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

針對中正紀念堂轉型，國民黨前副主席郝龍斌指出，民進黨一直以來都預設先總統蔣中正對台灣破壞大於貢獻，但其保護中華民國、發展台灣基礎建設的功勞不容抹，盼能夠政府能多拚經濟，少一點政治，這樣台灣社會才有可能繼續進步。

林萬億日前指出，文化部去年底已提出2套方案，其中並沒有拆除中正紀念堂的建議，重點是功能的轉型，而不是「去蔣」或「不去蔣」，預計年後就會啟動跨部會協調。

郝龍斌說，中正紀念堂的未來，本來就是需要各界妥善對話的議題，但若是在預設蔣中正過大於功的方式來進行對話，「我不接受，台灣大多數的人也不能接受。」

郝龍斌強調，執政者必須以謙卑的心態，傾聽不同民意的心聲，相互尊重，保留歷史記憶，而不是把歷史當作鬥爭的靶子，用轉型正義的大帽子，霸凌無辜百姓。前總統陳水扁當時執政民調跌入谷底，民進黨也是如同今天將歪腦筋動到廢除中正紀念堂身上，所以當時身為台北市市長的他將中正紀念堂列為暫定古蹟，更強力執法，公開宣示任何人企圖破壞中正紀念堂均將依法處理，任何人蓄意破壞也可依法逮捕，「這不是意識形態的問題、這不是政治的問題，這是一個是非、公道的問題。」

郝龍斌認為，蔣中正對台灣的公與過都有待歷史來評價，但保護中華民國、發展台灣基礎建設的功勞不容抹滅，如今民進黨願意重新思考中正紀念堂問題，顯示民進黨已經開始重視民意、檢討路線，建議民進黨多拚經濟，少一點政治，這樣台灣社會才有可能繼續進步。