鄭惠中不滿「去蔣化」摑鄭麗君　歐陽龍：冰凍三尺非一日之寒

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席資深藝人春節餐會，意外遭資深藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由，當眾打了一巴掌。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨不贊成用這樣的方式表達心中不滿，但冰凍三尺非一日之寒，每個人對各個歷史人物自有評斷，政府不宜以公器處理這樣的事情。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，當她正問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟被另名資深女藝人鄭惠中摑巴掌，鄭惠中還理直氣壯稱「剛好而已」。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭惠中隨即掉頭走人。鄭麗君表情驚訝，仍保持風度，只鎮定說了一句「怎麼可以這樣。」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

▲鄭惠中呼鄭麗君巴掌。（合成圖／記者屠惠剛攝）

隨後鄭麗君也在臉書發文表示，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，她期待彼此能夠對話、討論，萬萬不該以暴力形式表達意見；她個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

傳鄭惠中因不滿「去蔣化」摑鄭麗君巴掌，當下還提到「打她一巴掌算便宜她」。事後，鄭惠中召開記者會時，否認此事，「我沒有說過這句話。」，並強調願意為她的作為向鄭麗君表達歉意，但仍堅決反對「去蔣化」。

▲鄭麗君出席108年關懷演藝人員春節餐會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對鄭麗君被鄭惠中搧巴掌一事，歐陽龍指出，國民黨不贊成用這樣的方式表達心中不滿，但冰凍三尺非一日之寒，這些心理情緒的累積不是一天、兩天造成的，台灣本就是多元社會，大家對歷史人物自有評斷，應該要互相尊重。

歐陽龍提及，台灣已越趨於多元、民主化，大家互相尊重彼此不同的想法是一個趨勢，就像有人認為「九二共識」要繼續走下去，才是兩岸發展的基石，有人則不認同，我們應該要聽取各方的意見，才能走向多元、民主化的社會。

▲國民黨中央發言人歐陽龍。（資料照／記者屠惠剛攝）