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台旅團上海斷魂1死9傷！BMW「9秒暴衝瞬間」曝光　白煙狂冒尖叫不斷

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大陸中心／綜合報導

載女友上班載到撞死人！雄獅旅行社台灣團赴上海旅遊，3日一行人步行前往泰康路田子坊，不料途中卻遭趙男駕駛藍色BMW猛撞，，其中一名王姓團員當場慘死，另還有1人受重傷緊急送醫開刀，其餘8名旅客則受到輕傷。如今路口監視器畫面曝光，只見藍色轎車高速駛過路口，接著車頭一彎就轉上人行道，一旁行人尖叫聲四起，場面相當驚悚。

▲▼台灣團在上海遭遇車禍，藍色BMW暴衝瞬間曝光。（圖／翻攝微博）

▲藍色BMW高速自路口竄出，直接衝上人行道。（圖／翻攝自微博）

據悉，該台灣旅行團2日才出發抵達上海，3日當天團員步行街頭，準備到田子坊遊覽，但行經徐家匯路、打浦路口即遭遇橫禍，釀成1死1重傷8輕傷慘劇；畫面中人行道竄出陣陣煙塵，許多傷者四散倒臥路旁，地面還留下怵目驚心的黑色剎車痕，還有許多鞋子與車輛碎片。

路口監視器畫面拍下事發瞬間9秒片段，藍色BMW高速衝出路口，旋即車頭微傾駛上人行道，從人群中「撞穿」直到撞上路旁店家才終於停下；在BMW停住後沒多久，車底還竄出陣陣白煙，嚇得路旁行人不斷尖叫，場面驚悚又混亂。

上海市公安局黃埔分局指出，這起事故發生在3日上午9時28分，當時肇事的趙姓男子（31歲，上海人）駕車載女友到公司上班，但卻因操作不當，導致車輛失控衝撞路旁行人，其中1名傷者搶救無效死亡，其餘傷者仍在全力救治中，目前趙男也已遭警方控制，事故原因正進一步調查中。

▲台灣團在上海遭遇車禍。（圖／翻攝自影片）

▲車禍現場一片混亂，地面上還留著黑色剎車痕。（圖／翻攝自微博）

雄獅旅行表示交通意外事故造成團員傷亡已啟動緊急事故救援機制，已派遣當地主管數名趕赴事故當地及醫院提供必要協助並同步聯繫在台家屬，將協助傷亡旅客家屬前往大陸處理善後。大陸旅遊局及上海台辦均已派員協助並將妥善協助受傷旅客救助及醫療事宜。其餘旅客則繼續原定行程。

台灣海基會管安露表示，海基會第一時間接獲掌握相關訊息後，立即啟動聯繫機制，與觀光局,旅行業者聯繫，表示海基會將全力協處，海基會24小時緊急服務專線全年不打烊，海基會高層指示，即使年假期間，海基會仍將全力協助家屬處理後續相關事宜，若家屬或旅客有任何需要，本會都會盡力協助。

觀光局指出，雄獅旅行社辦理國人赴上海旅行團，旅遊期間預計是從2月2日至9日，共32人，領隊為洪昭玉，今天上午9點在上海黃浦區徐家匯路口發生交通事故，因上海居民車輛行駛失控，撞傷正在人行道上步行的10位團員，造成1死9傷。

觀光局公布死傷名單如下：
王０寶(男，45歲) 重傷不治
李０樺重傷、王０婷胸部骨折、洪０佳頭部及胸部骨折，3人住院治療
林０裡、王０蓉、王０姬、張０雪、陳０璋及黃０臻都為輕傷，經醫院診療已出院。

觀光局表示，雄獅旅行社已聯繫家屬、公會及保險公司，觀光局也請上海辦事處派員慰問、協助旅客，另外，查該公司就本團已投保國泰產物保險公司的旅行業責任保險，意外死亡200萬、意外傷害醫療20萬元，也旅行社妥善處理後續相關事宜，觀光局將持續追蹤給予必要協助。

▲上海寶馬男駕駛失控衝撞人行道上台灣旅行團。（圖／翻攝自微博）

▲遭撞的台籍旅客當場倒臥在地，這起車禍共導致1死1重傷8輕傷。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：上海,台灣旅行團,雄獅,觀光局,BMW,人行道

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