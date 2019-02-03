台灣雄獅團步行遭BMW撞！「四散倒地」畫面曝光...1死9輕重傷



大陸中心／綜合報導

雄獅台灣團在上海車禍影片曝光！趙姓男駕駛開著藍色寶馬（BMW）車輛，衝撞路邊正在行走的旅遊團，現場一片狼藉，許多傷患倒在地上，造成1人不治，9人輕重傷。

影片中可見，藍色寶馬轎車衝上人行道，許多傷者四散，分別倒在路上，地上有明顯黑色剎車痕跡，還有許多鞋子與車輛碎片，救護車、警察都已趕至現場，路人在旁邊大喊「打120了」，而趙姓駕駛則自行步行出車外。

據了解，此團體2日才從台灣出發，原定步行前往上海泰康路田子坊，卻在上海市徐家匯路與打浦路路口遭遇事故，一名31歲趙姓男子失控衝撞至人行道上。1名王姓團員於車禍現場已無呼吸心跳經送醫搶救不治、1名團員重度傷害緊急進行開刀、2名團員中度傷害已入院治療無生命危險，其餘6名旅客輕傷。

▲台灣團在上海遭遇車禍。（圖／翻攝自微博影片）

雄獅旅行表示交通意外事故造成團員傷亡已啟動緊急事故救援機制，已派遣當地主管數名趕赴事故當地及醫院提供必要協助並同步聯繫在台家屬，將協助傷亡旅客家屬前往大陸處理善後。大陸旅遊局及上海台辦均已派員協助並將妥善協助受傷旅客救助及醫療事宜。其餘旅客則繼續原定行程。

台灣海基會管安露表示，海基會第一時間接獲掌握相關訊息後，立即啟動聯繫機制，與觀光局,旅行業者聯繫，表示海基會將全力協處，海基會24小時緊急服務專線全年不打烊，海基會高層指示，即使年假期間，海基會仍將全力協助家屬處理後續相關事宜，若家屬或旅客有任何需要，本會都會盡力協助。





▲上海寶馬男駕駛失控衝撞人行道上台灣旅行團。（圖／翻攝自微博）

