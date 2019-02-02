上海台辦主任李文輝年後來台　陸委會：僅能出席北市活動

▲上海市台辦主任李文輝。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

上海市台辦主任李文輝去年曾來台出席「雙城論壇」，時隔不到2個月，李文輝近期受北市府邀請，計畫再度赴台參加「台北燈會」活動，並傳出希望能前往高雄與韓國瑜會面。對此，陸委會表示，由於此案申請為「台北、上海」城市之間交流，僅同意當事人在台北活動。

陸委會說明指出，上海市台辦主任李文輝等人，受台北市政府邀請，以城市交流名義，將於16日到19日參加台北燈會及拜會相關企業、媒體，已經聯審會審查同意。

據了解，李文輝本次訪台原定行程共7天，除台北活動外，還包括前往中南部參訪並與高雄市長韓國瑜會面。對此，陸委會說明提到本案是台北與上海的城市交流邀請活動，相關中南部交流行程，與城市交流並無關聯，因此經北市府調整行程，在台北市進行4天城市交流活動，聯審會才審查同意。

▲上海市政府訪問團參訪內科企業。（圖／記者屠惠剛攝）

李文輝去年底曾與上海副市長周波一同出席「雙城論壇」，當時李文輝曾表示，除了跟北市府就雙城論壇內容進行討論外，差不多參訪了十個行程，都很有幫助跟啟發，尤其在上海的科創園區，或是台灣年輕人在上海的青年創業園，可以與台北類似的園區進行交流，鼓勵兩岸青年創業發展。

