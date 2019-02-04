浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相　女兒認屍崩潰：回家了

▲警方12年前在台東發現一具無名屍。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台東一具浮屍12年前被發現後，因外表腫脹難以辨識，始終無法讓其順利與家人相認。新北市政府警察局板橋分局警員王閔南發現，該名死者的身上有塊「太陽刺青」，便不斷展開追查，終於接露死者背後的故事，讓對方順利在春節前與家人相聚。

據《中央社》報導，王閔南2018年底過濾身分不明的無名屍檔案庫時，意外發現無名男屍的背後有著「巴掌大的太陽圖像刺青」，透過歷年失蹤人口資訊、戶政資料的交叉比對，終於照到一名再嫁的陳姓女報案人，幫死者牽了線。

原來，死者是一名經商的陳姓男子，2006時因經商投資失敗，本來和樂融融的一家頓時陷入困境，加上他被驗出肺癌末期，雙重打擊下不想連累愛妻及兩名女兒，便直接離婚神隱，沒想到再被發現時，已是一具冰冷冷的屍體。

▲陳男的女兒看到DNA鑑定後，才願意相信真相 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



據板橋警分局資料顯示，陳男的屍體尋獲時沒有任何身分證明，他的家屬也在2006年3月15日向台南縣警局永康分局復興派出所報案。事後，在王閔南的聯繫下，陳男的兩名女兒在陳男的弟弟陪同下，進行DNA鑑定後相認。

王閔南表示，陳男的女兒們非常思念爸爸，相信對方仍深愛他們，只是為保護她們而躲起來，起初無法相信對方離開人世的事實，但在DNA鑑定確定後，她們也將流浪12年的爸爸在農曆年前帶回家團圓。

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