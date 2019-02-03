除夕大禁忌！祭拜祖先「3種水果」恐招厄運　民俗專家：全家都危險

▲除夕拜拜，拜神跟拜祖先大不相同。（圖／資料照，下同）

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除夕家家戶戶都會拜拜祈求新的一年平安順遂，但拜神明和拜祖先可是大不相同。民俗專家指出，拜神明時可以擺放發糕、紅龜粿、鳳梨當作供品，象徵運氣又旺又發。不過若是拜祖先，就千萬不能拿鳳梨、龍眼或香蕉祭拜，因為這些象徵「興旺」的一串串水果，會讓全家不平安，甚至一個個過世，務必謹記。

民俗專家楊登嵙日前上《三立新聞》分享除夕過年習俗，表示拜神可用紅龜粿，代表吉祥、發財之意；發糕放在神明桌，上頭再貼個春，則代表年年有春。但切記拜祖先不可以有鳳梨、香蕉、李子或龍眼等整串水果，這樣除了招厄運，還有一個接一個過世的意思，會全家一整年不平安。

除此之外，在客廳正中央點小火爐，可以消除屋內雜氣、不好的東西，將倒楣或運氣不好的事拋諸腦後，再把這個火爐放到全家圍爐的餐桌下，代表人旺財旺。至於壓歲錢紅包不要花掉，最好放在枕頭下，可以讓今年財運更棒。

除夕當天晚上全家齊聚一堂守歲，是一年難得的團聚時刻，可以好好把握難得機會，開心玩通宵。因為整夜不睡，台語發音即「不睏」，而「睏」與「困」同音，所以守歲也能祈求未來一年不貧困；同時，家家戶戶因為燈火通明，年獸也不會出來作怪。

守歲後，收到紅包的晚輩們要在入睡前將壓歲錢放在枕頭下入睡，傳統上這樣的做法是為了壓驚，因為過年放鞭炮驅逐年獸，孩子容易被嚇到，這就是「壓歲錢」的由來。