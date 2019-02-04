理工男解悶！超狂「化學系春聯」貼門上　神人秒翻譯...網笑：全還老師了

網搜小組／綜合報導

每逢春節，家家戶戶會在門口貼上春聯，寄寓對全新一年的生活期盼，一般春聯都是以吉祥字句為主，而這副對聯卻是一堆英文字，讓人乍看之下摸不著頭緒；不過還沒把「化學元素」還給老師的朋友，立刻奉上解答，也讓網友們紛紛豎起打拇指讚，「太有創意了！」

▲化學元素春聯。（圖／翻攝自爆笑公社）

網友在爆笑公社po文，分享這個趣味性十足的春聯，只見上面全以化學元素呈現，然後取其諧音拼湊成吉祥話。上聯寫著「銀鋅鈉氟鎵鉿鎂」，意味著「迎新納福家和美」；下聯則為「錸金喜（ㄒㄧˇ）鎝金砷鈧鈦」，是在說「來喜得金身康泰」；而橫批的「氟氯雙醛」，不難聯想就是「福祿雙全」；最後中間的「福」則找同音的「氟」來代替。

▲貼春聯也是有禁忌的。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們不禁笑回，「元素春聯」、「這個可以」、「糟糕元素表忘光了」、「新一代阿」、「笑死我喜歡」、「這化工科瘋了」、「哈哈哈哈理工男解悶」、「屋主化學系」。

事實上，貼春聯有不少眉角，包括門口貼的春聯數量要是單數，象徵吉祥，而偶數容易招陰；另外，在大門口不能將「財」、「福」字倒貼，因為這表示把財倒光光、或是把福氣倒光，只有在窗、內門或水缸、酒缸等器具，才能倒過來貼。

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