除夕到女友家拜年…他包3600被酸「喝喜酒？」女友怒：用心對待我家人

▲女友要求原PO除夕夜到家中拜年，還要包紅包給父母。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

到女友家拜年該包紅包嗎？一名男性網友在臉書爆怨公社PO文，表示自己與女友才剛交往2個多月，因農曆年節將至，女友要求必須到她家中拜年，並提醒「你紅包準備好了嗎？明天（4日）看見我爸媽別忘囉！」當女友得知原PO紅包包了3600元時，竟還質問「過年又不是喝喜酒！你不覺得有點失禮嗎？」

攤開對話紀錄，女友要求原PO除夕年夜飯後到她家中拜年，還貼心地提醒「對了，你紅包準備好了嗎？明天看見我爸媽別忘囉！」原PO聞言似乎有點不太情願，簡短回了「嗯……，我會記得。」

女友好奇心起，接著詢問「你準備包多少啊？」當得知原PO準備給爸媽各包3600元後，竟傳來一個「無言貼圖」，還直接訓斥「過年又不是喝喜酒！包3600你不覺得有點失禮嗎？我希望你能用心對待我的家人，明天有很多親戚會來我家拜年，你做點面子給我爸媽，對我們以後也有幫助！」眼見3600元女友不滿意，原PO疑惑地問「那……妳覺得要包多少？」女友還大開口「各6600吧！六六大順啊！」

▲包3600被女友嫌「又不是喝喜酒」，開口要求父母各6600，「六六大順啊！」（圖／翻攝爆怨公社）

眼見自己除夕夜就要大失血，原PO無奈上網發問求助，「我們交往約2個多月，女友要我到她家拜年，覺得我包3600給她爸媽太少，長輩的紅包有行情價嗎？」

誇張要求在臉書爆怨公社曝光後，立即引起網友熱烈討論，短短20分鐘立即湧入逾2000則留言，「3600很好了耶，又不是已經結婚了」、「瘋了嗎？叫你女友包一樣的給你爸媽啊」、「如果你女友有包6600給你爸媽，你就可以這樣包」、「又還沒娶，而且也才交往2個月，有個高級一點的水果禮盒就不錯了吧！」、「好狂喔！又不是夫妻包什麼啊！」