包2萬給老婆！他「4疊小密語」實力疼妻…僅留100給自己　網跪：真男人

▲超暖老公只留100元給自己買衣服。（圖／翻攝自臉書北高雄人）

網搜小組／綜合報導

就要過年了，剛到手的年終也差不多了！一名男網友出手超大方，直接包2萬多給老婆，還把厚厚的「藍色小朋友」分成3疊給妻子，甚至貼心清楚標註「甜蜜小密語」，實力疼氣根本man爆，而自己則是留一張100元買新衣服而已，當個疼妻的好男人；他的行為被網友讚爆真男人，但也被笑說「就算不寫也會被老婆全拿走啦！」

從照片裡可以清楚看見，千元鈔一共分出3疊，並直線排排站擺在床上，最上面那疊最厚至少超過1萬元，紙上還貼心寫著「給老婆買衣服」；第二疊少了幾張千元鈔，但依舊也有8000元，紙上則是標註「給老婆化妝品」。

最後一疊千元鈔裡雖然最薄，但是是要「給老婆買好吃的」，這些錢也絕對足夠；3疊給老婆獎勵下，有一張超薄的100元鈔票，靜靜躺在最下層裡，紙上寫著「買套新衣服給自己」，展現疼妻的氣魄。

▲各位今年包多少紅包給家人呢？示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

照片傳到臉書社團「北高雄人」後，網友看了紛紛留言笑說，「好～好～先生100分」、「現在你們男人們都知道要理一個家不容易了哦」、「家容易，賺錢不容易」、「我也想知這種人在哪裏？」、「哇！好羡慕哦，真多錢！」。

但也有人覺得這一切都是套路，「三年拿不到一次」、「騙小朋友」、「一百塊是買襪子吧」、「這字應該是老婆自己寫的吧！」、「做夢......」。

其實這張照片也瘋傳網路許久，最早出現在2016年，但好老公的溫暖行為實在令人羨慕，每一年都會被拿出來討論，近日臉書再次掀起話題。

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