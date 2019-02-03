命理家掛保證！春節「2生肖、2星座」運勢最旺　買彩券、刮刮樂易中獎

▲今年你試手氣了嗎？（圖／記者董美琪攝）

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農曆過年來了，許多民眾都會到彩券行買張彩券或刮刮樂試試手氣，台彩今年春節更加碼360組百萬大紅包。而究竟今年春節期間，那些星座、生肖的人買彩券最有中獎機會呢？知名民俗專家楊登嵙老師指出，春節期間最旺到不行的星座分別是牡羊座和摩羯座，最有偏財運的生肖則是屬龍和屬狗，建議不妨去試一下手氣。楊登嵙老師也分享一些招財小祕訣，像是準備15顆紅豆，以「左5右10」分裝在兩個紅包袋或夾鏈袋，再分放左右口袋裡，或是合放包包中，可以招來好運，「因為5、10有神秘力量。」

據楊登嵙老師接受《三立新聞網》專訪時表示，因為屬龍和屬狗的民眾去年都犯太歲，導致去年整個運勢都相當不好，但今年就完全「逆轉勝」了！楊登嵙舉例說，像同樣都是53年次屬龍的陳其邁和林佳龍，去年整個運勢很不好，選舉都輸掉，可是新的一年剛到就馬上轉運，一個接副閣揆一個接交通部長。

▲牡羊座、摩羯座和屬龍、屬狗的民眾運勢最旺，今年春節期間可試試手氣。（圖／記者戴瑞瑤攝）

不是以上生肖跟星座的人也別灰心，楊登嵙老師也分享一些招財、招好運的小秘訣，像是準備幾顆柑橘放在盤子上，然後在每顆柑橘都貼上一張剪成圓形的紅紙，擺上在家中開門就看得到的地方，像是玄關處，也可以獲大吉大利（大進大利）之意。另外，因為配合今年是「土豬年」，五行中有「火生土」，可多穿著、配戴紅色、粉紅色、紫紅色或黃色、土黃色、咖啡色的衣物、飾品等，可以讓運勢比較旺，貴人也會比較多，有助於開運旺財。

而今年豬年最佳求財、事業及健康的最佳方位在南方，楊登嵙指出，可在除夕夜（2月4日）的子時，從晚間11點到凌晨1點（跨初一時分），往住家附近南方的廟宇，祈福許願；或是在初一早上7至9點或11至13點，一樣往南找廟宇祈福。民眾可利goole地圖查詢廟宇，只要是供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等「陽廟」即可參拜。信奉天主教或基督教的人，則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展。

至於除夕家人給的壓歲錢切記不可以立刻花掉，要放在枕下，大年初五再存到銀行戶頭，可助聚財旺福。

▼今年最佳財位在南方，可往住家附近南方的廟宇祈福許願。（圖／記者湯興漢攝）